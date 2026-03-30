Embajada de EUA en Venezuela Reanuda Hoy Operaciones Tras Siete Años de Ausencia Diplomática

La misión diplomática estadounidense en Caracas volvió a operar este lunes 30 de marzo de 2026, tras más de siete años de gestionar sus asuntos con Venezuela desde Bogotá, Colombia. El Departamento de Estado formalizó el anuncio mientras la encargada de negocios, Laura Dogu, difundía un video en Instagram dirigido a ambas naciones.

"A mi equipo y a mí nos complace anunciar un gran paso para nuestra misión: a partir de hoy, somos nuevamente la Embajada de los Estados Unidos en Caracas", declaró Dogu.

Un nuevo capítulo en las relaciones entre EUA y Venezuela

La reapertura de la Embajada es el resultado de un proceso de acercamiento entre la administración de Donald Trump y el gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que culminó con el restablecimiento formal de relaciones diplomáticas a principios de marzo. Estas habían quedado rotas desde 2019.

Dogu llegó a Caracas en enero pasado como encargada de negocios para encabezar la reapertura de la misión. Según el Departamento de Estado, la reanudación de operaciones forma parte de un plan de tres fases impulsado por la Casa Blanca.

"Apenas estamos comenzando, falta mucho por hacer mientras seguimos ejecutando el plan de tres fases de la Administración (Donald) Trump", añadió la funcionaria.

Video: Trump Reconoció Formalmente al Gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela Desde Florida.

Vincular empresarios y abrirse a la sociedad civil

El equipo de la Embajada señaló que retomar actividades en Caracas abre la puerta a realizar trabajo diplomático en varios frentes: vincular a empresarios de ambos países, establecer comunicación con todos los sectores políticos y de la sociedad civil venezolana, y generar oportunidades de empleo dentro de la sede diplomática.

También indicaron que continuarán con la reconstrucción de sus instalaciones para, en un futuro, brindar servicios consulares.

De la captura de Maduro al regreso diplomático

El acercamiento entre Washington y Caracas se aceleró tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero en Caracas. Desde entonces, ambos gobiernos fueron tendiendo puentes hasta restablecer relaciones formales.

La semana pasada, una delegación venezolana encabezada por el encargado de negocios Félix Plasencia viajó a Washington para reunirse con funcionarios del gobierno Trump y recibir el control de la Embajada venezolana en Estados Unidos, que el Departamento de Estado había custodiado desde 2023.

Desde marzo de 2019, el contacto diplomático entre ambos países se canalizaba a través de la Unidad de Asuntos de Venezuela, una oficina interina adscrita a la Embajada estadounidense en Bogotá.

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CT