¿CAMe Activa Doble No Circula 14 de Abril 2026? Carros con Restricción en CDMX y Edomex

Las vacaciones de Semana Santa acabaron oficialmente, y si este martes transitas por el Valle de México debes saber si se activó la Contingencia Ambiental por Ozono, y con ésta el Doble Hoy No Circula. Recuerda que este programa busca reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera, por lo que en N+ te adelantamos para qué carros de CDMX y Edomex aplica la restricción para el 14 de abril.

Si bien estas dos semanas de asueto para estudiantes y docentes dieron un respiro a la contaminación en el Valle de México, el programa Hoy No Circula continuó operando con normalidad. Sobre todo porque la Ciudad de México atraviesa la temporada de secas, en la que se prevén por lo menos cinco olas de calor entre marzo y mayo de 2026.

Si bien la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) se encarga de dar a conocer si se activa la Contingencia Ambiental por Ozono cuando los niveles superan los establecidos por día, es el Sistema de Monitoreo Atmosférico el que da seguimiento continuo a la calidad del aire.

Así, hasta las 14:50 horas del lunes 13 de abril, el Valle de México reportó calidad del aire ACEPTABLE, a excepción de Iztapalapa donde se advirtió que era MALA.

Para que no seas víctima de una multa, te recordamos qué vehículos no debieron salir del garaje este lunes 13 de abril de 2026, para evitar ser víctimas de una multa de tránsito.

Video: Calendario Verificación Vehicular Marzo Abril 2026 Vehículos Placas Circulación

¿Hay Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula el 14 de Abril 2026?

Hasta ahora, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha activado la Contingencia Ambiental por ozono en el Valle de México, dado que los niveles de contaminación no han superado los límites establecidos para habilitar la Fase 1.

Y por lo tanto, tampoco se ha puesto en marcha el Doble Hoy No Circula en el Valle de México, de modo que para este martes 14 de abril de 2026 el programa operará de forma habitual.

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¿Cómo aplica Hoy No Circula 14 de abril 2026? Carros con restricción

Ahora bien, dado que el programa Hoy No Circula opera en su versión habitual para un día martes, debes tener en cuenta el color de tu engomado, número de holograma y terminación de placa de tu vehículo para así conocer si debes dejar tu carro en el garaje.

De modo que los vehículos que cumplan con los siguientes parámetros no deben circular por CDMX o Edomex este 14 de abril 2026:

Carros con holograma 1 y 2, engomado ROSA, Terminación de PLACA 7 y 8.

Mientras que si tu auto tiene holograma 0 ó 00, aunque tenga calcomanía rosa puede transitar por calles de la Megalópolis, lo mismo que los vehículos híbridos y eléctricos.

Si tienes dudas especificas de cómo aplica el Hoy No Circula para tu coche, en una nota previa ya te explicamos cómo puedes activar un aviso en tu celular para conocer cómo funciona el programa.

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