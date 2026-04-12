¿CAMe Activa el Doble No Circula Mañana 13 de Abril 2026? Confirman Restricciones en CDMX-Edomex

Esta semana es el regreso a clases y debido a que muchas personas querrán usar su auto, acá te decimos si hay Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula mañana lunes 13 de abril 2026, para que sepas qué carros y termina de placas no circulan en CDMX y Edomex.

Estamos por llegar a la mitad del mes y por fortuna ni la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) se han visto en la necesidad de activar la Fase 1 de Contingencia en CDMX y Edomex, pero esto puede cambiar el cualquier momento. Si hay mala calidad del aire se implementará el programa Doble No Circula en el Valle de México.

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¿Hay Contingencia Ambiental hoy en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala debido a la presencia de ozono. Esto vuelve probable la posibilidad de que la CAMe implemente medidas adicionales para tratar de disminuir la contaminación.

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Es obvio que gracias a esta información la CAMe o el Gobierno del Estado de México no decidieron activar la Fase 1 de Contingencia en el Valle de México, pero te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden al respecto.

¿Habrá Doble No Circula lunes 13 de abril 2026?

Debido a que hasta el momento no está activa la Contingencia Ambiental, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido, eso significa que para este lunes se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en la Ciudad de México y el Estado de México.

Es importante recordar que el programa Hoy No Circula indica que la restricción inicia desde las 05:00 de la mañana y termina a las 22:00 horas del lunes 13 de abril 2026.

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Hoy No Circula 13 de abril 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas no circulan?

El programa Hoy No Circula lunes 13 de abril 2026 nos indica que los siguientes autos, placas y engomados no circulan por indicación de las autoridades del medio ambiente:

Carros con holograma 1 y 2 con engomado amarillo .

. Autos con terminación de placas 5 o 6 .

. Vehículos con placas foráneas no circulan de 05:00 a 11:00 horas de la mañana.

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Aunque de momento el Doble Hoy No Circula 6 de abril 2026 está desactivado y solamente se aplican las restricciones vehiculares habituales, eso significa que los carros con holograma 0 y 00, así como los autos híbridos y eléctricos están exentos del programa en CDMX y Edomex para este lunes.

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