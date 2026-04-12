¿CAMe Activa el Doble No Circula Mañana 13 de Abril 2026? Confirman Restricciones en CDMX-Edomex
Andrés Olmos N+
Checa su hay Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula este lunes 13 de abril 2026, para que sepa que terminación de placas y carros descansan en CDMX y Edomex
COMPARTE:
Esta semana es el regreso a clases y debido a que muchas personas querrán usar su auto, acá te decimos si hay Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula mañana lunes 13 de abril 2026, para que sepas qué carros y termina de placas no circulan en CDMX y Edomex.
Estamos por llegar a la mitad del mes y por fortuna ni la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) se han visto en la necesidad de activar la Fase 1 de Contingencia en CDMX y Edomex, pero esto puede cambiar el cualquier momento. Si hay mala calidad del aire se implementará el programa Doble No Circula en el Valle de México.
¿Hay Contingencia Ambiental hoy en CDMX y Edomex?
De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala debido a la presencia de ozono. Esto vuelve probable la posibilidad de que la CAMe implemente medidas adicionales para tratar de disminuir la contaminación.
Nota relacionada: ¿Sindicato del Metro Realizará Paro Escalonado Mañana, Lunes 13 de Abril?
Es obvio que gracias a esta información la CAMe o el Gobierno del Estado de México no decidieron activar la Fase 1 de Contingencia en el Valle de México, pero te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden al respecto.
¿Habrá Doble No Circula lunes 13 de abril 2026?
Debido a que hasta el momento no está activa la Contingencia Ambiental, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido, eso significa que para este lunes se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en la Ciudad de México y el Estado de México.
Es importante recordar que el programa Hoy No Circula indica que la restricción inicia desde las 05:00 de la mañana y termina a las 22:00 horas del lunes 13 de abril 2026.
Hoy No Circula 13 de abril 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas no circulan?
El programa Hoy No Circula lunes 13 de abril 2026 nos indica que los siguientes autos, placas y engomados no circulan por indicación de las autoridades del medio ambiente:
- Carros con holograma 1 y 2 con engomado amarillo.
- Autos con terminación de placas 5 o 6.
- Vehículos con placas foráneas no circulan de 05:00 a 11:00 horas de la mañana.
Nota relacionada: ¿Suspenden Regreso a Clases Mañana Lunes 13 de Abril? SEP Dará 11 Días de Descanso a Estos Niños
Aunque de momento el Doble Hoy No Circula 6 de abril 2026 está desactivado y solamente se aplican las restricciones vehiculares habituales, eso significa que los carros con holograma 0 y 00, así como los autos híbridos y eléctricos están exentos del programa en CDMX y Edomex para este lunes.
Historias recomendadas: