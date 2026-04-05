Mega Bloqueo 6 de Abril 2026: Cómo Sé Qué Carreteras Cierran por Paro Nacional de Transportistas

Un paro nacional de transportistas pretende colapsar la circulación en las principales carreteras del país en pleno regreso de vacacionistas tras Semana Santa. Entre las exigencias de los conductores y productores del campo está la seguridad de sus operadores y condiciones laborales competitivas, por lo que hicieron un llamado a hacer un mega bloqueo este 6 de abril de 2026, y en N+ te adelantamos cómo saber qué carreteras estarán cerradas este lunes.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) anunciaron que la protesta pacífica contempla un paro indefinido en las principales carreteras del país de 20 estados como forma de protesta, por lo que en una nota previa ya te adelantamos qué carreteras estarán cerradas.

Además, si debes transitar por alguna de estas vías, también te damos a conocer el horario en el que darán inicio las protestas de los transportistas y qué duración tendrán.

La advertencia llega en pleno regreso de vacacionistas de Semana Santa, aunque a una semana de que se reincorporen los estudiantes de educación básica a clases tras el receso de dos semanas.

Video: Paro Nacional de Transportistas y Agricultores afectará 20 estados mañana

¿Cómo saber qué carreteras están cerradas por mega bloqueo 6 de abril 2026?

Para que lo tomes en cuenta, te compartimos cómo puedes conocer qué carreteras estarán cerradas este lunes 6 de abril como parte del mega bloqueo que tienen previsto los transportistas y agricultores.

Si bien puedes seguir la transmisión en vivo de N+ Foro donde se harán cortes informativos sobre la situación que prevalece en las principales carreteras del país, también puedes conocer las afectaciones con los siguientes métodos.

Consulta la cuenta de X de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (@CAPUFE) para conocer las actualizaciones sobre las carreteras

Consulta las actualizaciones sobre las afectaciones en la cuenta de X de la Guardia Nacional de Carreteras @GN_Carreteras.

Cuenta de Facebook de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC)

¿A qué hora inicia el mega bloqueo del 6 de Abril 2026?

Si por alguna razón debes tomar carretera este lunes, toma en cuenta que de acuerdo con la propia ANTAC el paro nacional de transportistas del 6 de abril de 2026 dará inicio en punto de las 07:00 horas.

La logística de la concentración y bloqueos se dará a conocer en las primeras horas del lunes, por lo que vale la pena que te manganas atento de la información de las cuentas oficiales.

Video: Paro Nacional de Transportistas y Agricultores: ¿A Qué Hora Inician Bloqueos el Lunes 6 de Abril?

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