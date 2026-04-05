Paro Nacional Transportistas 6 de Abril: ¿Bloquearán la Autopista México-Pachuca Dirección CDMX?

Organizaciones como el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) anunciaron un paro nacional indefinido a partir de este lunes 6 de abril de 2026. La movilización incluirá presencia en carreteras y puntos estratégicos del país.

Según los convocantes, la situación del campo y del transporte de alimentos se ha deteriorado, generando una crisis que impacta tanto a productores como a consumidores.

Paro Nacional de Transportistas y Agricultores afectará 20 estados mañana

Dentro de sus demandas destacan:

Mayor seguridad en carreteras y vigilancia permanente. Eliminación de retenes señalados como puntos de extorsión. Reducción de costos como el IEPS al diésel. Apoyos económicos pendientes a productores. Regulación de importaciones agrícolas. Establecimiento de precios justos para el campo. Creación de una política agroalimentaria más sostenible y menos dependiente.

¿Bloquearán la Autopista México-Pachuca?

Sí. De acuerdo con lo anunciado por las organizaciones, la Autopista México–Pachuca en dirección a la Ciudad de México sí será bloqueada, como parte de las acciones del paro nacional.

Carreteras y accesos a la CDMX que serán bloqueados:

Autopista México–Puebla

Autopista México–Querétaro

México–Jorobas

Autopista México–Pachuca

Autopista México–Cuernavaca

Las organizaciones aseguran que las protestas serán pacíficas, aunque no descartan afectaciones importantes en la movilidad y el transporte de mercancías en todo el país.

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