Inicio Nacional Paro Nacional Transportistas 6 de Abril: ¿Bloquearán la Autopista México-Pachuca Dirección CDMX?

Paro Nacional Transportistas 6 de Abril: ¿Bloquearán la Autopista México-Pachuca Dirección CDMX?

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Transportistas y agricultores iniciarán un paro nacional este 6 de abril en al menos 20 estados. Habrá bloqueos en accesos clave a la CDMX y carreteras estratégicas del país.

Se prevén afectaciones en las entradas principales a la CDMX por paro nacional de transportistas.

Las principales entradas a la CDMX tendrán afectaciones este 6 de abril. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Organizaciones como el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) anunciaron un paro nacional indefinido a partir de este lunes 6 de abril de 2026. La movilización incluirá presencia en carreteras y puntos estratégicos del país.

Según los convocantes, la situación del campo y del transporte de alimentos se ha deteriorado, generando una crisis que impacta tanto a productores como a consumidores.

Paro Nacional de Transportistas y Agricultores afectará 20 estados mañana

Dentro de sus demandas destacan:

  1. Mayor seguridad en carreteras y vigilancia permanente. 
  2. Eliminación de retenes señalados como puntos de extorsión. 
  3. Reducción de costos como el IEPS al diésel. 
  4. Apoyos económicos pendientes a productores. 
  5. Regulación de importaciones agrícolas. 
  6. Establecimiento de precios justos para el campo. 
  7. Creación de una política agroalimentaria más sostenible y menos dependiente. 

¿Bloquearán la Autopista México-Pachuca?

Sí. De acuerdo con lo anunciado por las organizaciones, la Autopista México–Pachuca en dirección a la Ciudad de México sí será bloqueada, como parte de las acciones del paro nacional.

Carreteras y accesos a la CDMX que serán bloqueados:

  • Autopista México–Puebla 
  • Autopista México–Querétaro 
  • México–Jorobas 
  • Autopista México–Pachuca 
  • Autopista México–Cuernavaca 

Las organizaciones aseguran que las protestas serán pacíficas, aunque no descartan afectaciones importantes en la movilidad y el transporte de mercancías en todo el país.

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