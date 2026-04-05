Paro Nacional Transportistas 6 de Abril: ¿Bloquearán la Autopista México-Pachuca Dirección CDMX?
N+
Transportistas y agricultores iniciarán un paro nacional este 6 de abril en al menos 20 estados. Habrá bloqueos en accesos clave a la CDMX y carreteras estratégicas del país.
COMPARTE:
Organizaciones como el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) anunciaron un paro nacional indefinido a partir de este lunes 6 de abril de 2026. La movilización incluirá presencia en carreteras y puntos estratégicos del país.
Según los convocantes, la situación del campo y del transporte de alimentos se ha deteriorado, generando una crisis que impacta tanto a productores como a consumidores.
Dentro de sus demandas destacan:
- Mayor seguridad en carreteras y vigilancia permanente.
- Eliminación de retenes señalados como puntos de extorsión.
- Reducción de costos como el IEPS al diésel.
- Apoyos económicos pendientes a productores.
- Regulación de importaciones agrícolas.
- Establecimiento de precios justos para el campo.
- Creación de una política agroalimentaria más sostenible y menos dependiente.
¿Bloquearán la Autopista México-Pachuca?
Sí. De acuerdo con lo anunciado por las organizaciones, la Autopista México–Pachuca en dirección a la Ciudad de México sí será bloqueada, como parte de las acciones del paro nacional.
Carreteras y accesos a la CDMX que serán bloqueados:
- Autopista México–Puebla
- Autopista México–Querétaro
- México–Jorobas
- Autopista México–Pachuca
- Autopista México–Cuernavaca
Las organizaciones aseguran que las protestas serán pacíficas, aunque no descartan afectaciones importantes en la movilidad y el transporte de mercancías en todo el país.
Historias recomendadas:
Vinculan a Proceso a Hernán "N", Exsecretario de Seguridad de Tabasco, por Desaparición Forzada
Se Cumple un Año del Accidente en el Festival Ceremonia: Aún No Hay Juicio ni Responsables