Se Cumple un Año del Accidente en el Festival Ceremonia: Aún No Hay Juicio ni Responsables

Graciela Hernández mira fijamente hacia el comedor de su casa, en una pequeña vivienda en el corazón de Iztapalapa. Se queda pensativa. “Sí, hablo con él en las mañanas, que es cuando estoy yo sola aquí. Me siento a desayunar y veo su silla vacía y le digo que me dé fuerzas: 'Dame fuerzas para seguir adelante y pídele a Dios por nosotros, para que también sigamos este caso'”, dice la mamá de Miguel Ángel Rojas.

Este 5 de abril se cumple un año del accidente en el que murieron su hijo Miguel y Berenice Giles, ambos fotoperiodistas que cubrían el Festival Axe Ceremonia, en el Parque Bicentenario. Una de las cuatro grúas colocadas como decoración, por negligencia, cayó sobre ellos matándolos al instante.

“Se dice un año, pero a la vez es un tiempo muy corto, donde en el día a día uno está acordándose de él, sus gracias, sus enojos, sus alegrías. Es un dolor horrible. Yo le digo 'no sé si a ti te agrade o no te agrade lo que estamos haciendo hijo, pero estoy segura que sí, porque a ti no te gustaban las injusticias'.

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Graciela Hernández sostiene una fotografía de sus hijos Miguel Ángel y Diana Rojas. Foto: N+

Familia de víctima denuncia amparos e irregularidades para frenar la justicia

Cuando Graciela habla de “lo que estamos haciendo” se refiere a la lucha legal que han emprendido para obtener justicia, una batalla que permanece estancada en los tribunales debido a los amparos promovidos por una de las tres empresas señaladas por la Fiscalía de la Ciudad de México como presuntas responsables.

La familia de Miguel cuenta que, durante los primeros días, un grupo de abogados se ofreció a llevar su defensa de manera gratuita, pero los presionaba para alcanzar un acuerdo rápido con las empresas a cambio de una compensación económica. Ambas familias lo rechazaron, aun sabiendo que se enfrentarían a gigantes de la industria musical en México. Querían la verdad y los nombres de los responsables.

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“Vimos cómo una parte de los responsables hicieron de todo para frenar la justicia, para desgastarnos, para frustrarnos y para que nosotros en algún momento digamos: 'Ya, basta. Sí, vámonos por el acuerdo reparatorio económico'. Asegura Diana Rojas, la hermana mayor de Miguel, una joven psicóloga que desde hace un año se ha convertido en la vocera de su familia.

Graciela Hernández junto a la foto de su hijo Miguel Ángel Rojas. Foto: N+

Diana explica que al inicio del caso, la Fiscalía de la CDMX solo había señalado como responsables “a los de hasta abajo” a los trabajadores que colocaron las grúas sobre el pasto, deslindando así a los mandos superiores que ordenaron hacerlo sin considerar las medidas de seguridad. Entre mayo y julio de 2025 su nueva defensa solicitó imputar legalmente al resto de personas implicadas, sumando en total 11 presuntos responsables.

“Descubro que hay una cadena de negligencias, errores humanos que se pudieron evitar, un desconocimiento total acerca de qué hacer en casos de este tipo. Había personas que firmaron porque hicieron el protocolo de seguridad y no estuvieron en el evento. Siempre una prioridad ante las ganancias económicas. De que a pesar de que fue mediático, que todos tenían los ojos en el caso, se estaba mintiendo de una manera descarada”.

Los defensores de la familia de Miguel denuncian que la empresa que administraba el Parque Bicentenario, Operadora Eclectic S.A de C.V., ha promovido alrededor de 15 amparos en este año, 13 de ellos para evitar que el proceso avance, con el argumento de que ellos no participaron en la organización del evento, pues sólo proporcionaron “el uso temporal de las instalaciones”. La resolución de los amparos ha detenido el inicio de las audiencias.

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Las otras dos empresas imputadas por la Fiscalía son La Agencia de los Socios S.A.P.I. de C.V. y Obra Negra Producciones Creativas, ambas relacionadas con Grupo ECO, la organizadora del festival.

La defensa de Miguel también señala que uno de los abogados de la familia de Berenice Giles, la otra víctima, ha metido escritos dirigidos a la Fiscalía capitalina pidiendo que retire la acusación en contra de Operadora Eclectic, siendo además un servidor público del gobierno de la Ciudad de México. Esto ha generado distancia entre ambas defensas.

Entre el duelo y la exigencia de que no se repita

Diana cuenta que su hermano Miguel estaba emocionado cuando vio el cartel de esa edición del Festival Axe Ceremonia y que incluso dijo “es la mejor edición del mundo”. Ahora, mientras mira su retrato en un altar que le hicieron en la sala de su casa, comenta “me duele mucho y me indigna mucho del cómo “Migue” quería mucho ese festival y él fue el que falló. Entonces digo, "híjole ¿y los otros que se hacen cómo estarán en organización?”.

“Cuando pasó todo esto, todos se pronunciaron, pero en la práctica la verdad es que nada ha cambiado, incluso creemos que ha empeorado, porque se han hecho estas cartas donde tienes que firmar y ya ellos se deslindan de lo que pase adentro”.

Las cartas a las que se refiere Diana, son las que se difundieron en redes sociales donde la empresa Operadora de Centros de Espectáculos S.A de C.V, mejor conocida como OCESA, pide a los asistentes asumir “todos los riesgos, lesiones o daños a sí mismo” que puedan ocurrir en el evento. Para la familia de Miguel este es un retroceso a las promesas de mejorar los protocolos de seguridad y priorizar la seguridad de los asistentes o periodistas que cubren el evento.

Diana Rojas durante una protesta para visibilizar el trabajo de fotógrafos y periodistas: Foto: N+

La vida de la familia Rojas Hernandez cambió para siempre desde el 5 de abril del 2025. Su madre asegura que lo extraña “todo el tiempo” y que desde hace un año ya no le gustan los días sábados, porque fue uno de esos días cuando le llamaron para darle la noticia. Su hermana, que enfocaba su energía en su profesión de psicóloga, ahora se ha volcado en levantar la voz por la muerte de Miguel y en dar fortaleza a su madre.

Miguel, que perdió la vida mientras cumplía su sueño de ser fotógrafo de la escena musical, las motiva para no abandonar su lucha por la justicia, porque se sentencie a los responsables y que este hecho no se vuelva a repetir.

“Hay veces que yo también me lo pregunto. ¿De dónde sacó esas fuerzas? y digo: "solamente de mi Dios y de mi hijo. Sé que está aquí conmigo. Siento que eso es lo que me da mucha fuerza”. agrega Graciela, a quien se le dibuja una ligera sonrisa.

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