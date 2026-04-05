Vinculan a Proceso a Hernán "N", Exsecretario de Seguridad de Tabasco, por Desaparición Forzada

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco informó que obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Hernán “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas, tras la continuación de la audiencia celebrada este sábado.

De acuerdo con la autoridad judicial, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se recabarán más pruebas para el esclarecimiento del caso. Asimismo, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado permanecerá privado de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “El Altiplano”. Hernán “N” participó en la audiencia mediante videoconferencia desde dicho penal.

¿Cuántos años podría pasar en la cárcel?

La desaparición forzada de personas es un delito grave en México, según la Ley General en la materia, las sanciones pueden ir de 40 a 60 años de prisión.

Estas penas pueden incrementarse hasta en una mitad cuando la víctima es mujer. Además, en caso de comprobarse la responsabilidad de un servidor público, se contempla la destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo que podría duplicar el tiempo de la condena impuesta.

En este contexto, la autoridad recordó que, conforme al Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona imputada se presume inocente hasta que se demuestre su responsabilidad mediante una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional.

Historias recomendadas: