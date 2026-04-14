Buques Petroleros Ya Cruzan el Estrecho de Ormuz Luego del Bloqueo Impuesto por Estados Unidos

Buques petroleros comenzaron a pasar por el estrecho de Ormuz hoy, 14 de abril de 2026, luego del bloqueo que impuso Estados Unidos a los barcos que hacen escala en puertos de Irán.

En contexto: Donald Trump, presidente de Estados Unidos, amenazó con "eliminar de inmediato" cualquier buque iraní que burle el bloqueo que militares estadounidenses comenzaron en el estrecho de Ormuz.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, amenazó con "eliminar de inmediato" cualquier buque iraní que burle el bloqueo que militares estadounidenses comenzaron en el estrecho de Ormuz. El bloqueo de Estados Unidos aplica de manera imparcial contra buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras de Irán, incluidos todos los puertos iraníes del Golfo Arábigo y del Golfo de Omán.

Más de 10,000 elementos de la Marina y aviadores de Estados Unidos, con más de 12 buques de guerra y aeronaves, son los encargados del bloqueo en el estrecho de Ormuz.

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Buques ya navegan por el estrecho de Ormuz

De acuerdo con datos de MarineTraffic, una de las plataformas de monitoreo de embarcaciones, el buque cisterna de alcance medio Peace Gulf, con bandera de Panamá, fue el tercer barco en cruzar el estrecho de Ormuz, para dirigirse al puerto de Hamriyah, en Emiratos Árabes Unidos, luego de zarpar de Sohar Anch, en Omán.

Según la empresa de análisis de comercio global, Kpler, el buque Peace Gulf transporta combustible iraní llamado nafta, una importante materia prima petroquímica, a otros puertos de Oriente Medio fuera de territorio iraní, para su posterior exportación a Asia.

Antes del Peace Gulf, otros dos buques cisterna cruzaron por el estrecho de Ormuz, luego de recibir autorización de Estados Unidos, ya que ninguno de ellos se dirigía hacia puertos iraníes, por lo que no están sujetos al bloqueo que impuso el país del presidente Donald Trump.

En tanto, el buque cisterna Murlikishan navega bajo la bandera de Madagascar hacia Irak, donde tiene previsto atracar este jueves para cargar combustible conocido como fueloil.

Mientras que el buque petrolero Rich Starry, de bandera de Malawi, cruzó por el estrecho de Ormuz rumbo a China.

More than 10,000 U.S. Sailors, Marines, and Airmen along with over a dozen warships and dozens of aircraft are executing the mission to blockade ships entering and departing Iranian ports. During the first 24 hours, no ships made it past the U.S. blockade and 6 merchant vessels… pic.twitter.com/dpWAAknzQp — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 14, 2026

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Con información de N+ y EFE.

RMT