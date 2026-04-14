Nuevo Costo para Casetas de la México-Pachuca: Así Queda el Aumento de Abril 2026
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Hubo un aumento en el peaje de las casetas de la México-Pachuca; revisa el nuevo costo para que no te tome por sorpresa
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La carretera México-Pachuca registró un ajuste en sus tarifas de peaje en casetas durante 2026, con incrementos que impactan a distintos tipos de vehículos que la utilizan. En N+ te compartimos cuál es el nuevo costo.
Esta autopista es la vía de conexión entre Hidalgo y la zona metropolitana del Valle de México y suele ser muy transitada.
De acuerdo con los nuevos montos, el costo para automóviles pasó de 69 a 72 pesos, que es un aumento moderado respecto a la tarifa anterior. Este ajuste forma parte de las actualizaciones periódicas aplicadas a la red carretera del país.
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Tarifas vigentes en la caseta de Ojo de Agua
Los precios actualizados en este punto son los siguientes:
- Autos: 72 pesos.
- Motocicletas: 36 pesos.
- Autobuses (2, 3 y 4 ejes): 150.00 pesos.
- Camión (2 y 3 ejes): 150 pesos.
- Camión (4 ejes): 303 pesos.
- Camión (5 ejes): 303 pesos.
- Camión (6 ejes): 458 pesos.
- Camión (7, 8 y 9 ejes): 458 pesos.
- Eje excedente ligero: 36 pesos.
- Eje excedente de carga: 75 pesos.
Esta autopista es una de las rutas con mayor flujo vehicular en la región, ya que conecta de forma directa a la capital hidalguense con el centro del país. Por ello, los cambios en el peaje tienen efectos en usuarios que se trasladan diariamente por motivos laborales, académicos y de comercio.
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