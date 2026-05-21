Moody’s Baja Calificación a CFE y a Ocho Bancos en México tras Ajuste de Nota Soberana

La agencia calificadora Moody’s Ratings aplicó este jueves una rebaja en las calificaciones de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de ocho instituciones financieras que operan en México.

La medida se tomó como consecuencia directa del ajuste realizado el miércoles por la misma firma a la calificación soberana del gobierno de México.

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CFE: Baja de nota, pero con perspectiva estable

Moody’s Ratings redujo la nota en moneda extranjera de la CFE a Baa3 desde Baa2, modificando su perspectiva a estable desde negativa. La calificadora explicó que este ajuste sigue a la rebaja del gobierno de México en su calidad de proveedor de apoyo de la eléctrica estatal.

De acuerdo con la agencia, la evaluación de la CFE se encuentra limitada por los siguientes factores de riesgo:

Alta exposición a la volatilidad de los precios del gas natural.

Riesgo cambiario en un entorno de mercado inestable y con incertidumbre geopolítica.

Riesgos de ejecución en su plan de inversión de capital de aproximadamente 30,000 millones de dólares hasta 2030, el cual se financiará mediante una combinación diversa de fuentes e instrumentos que resultará en un aumento moderado del endeudamiento.

Moody’s añadió que, aunque estos riesgos se mitigan parcialmente con coberturas en una parte de las compras de combustible, los flujos de efectivo de la empresa no están totalmente protegidos contra presiones negativas ante una volatilidad prolongada de los precios globales de la energía y disrupciones en el suministro.

El origen: La degradación soberana de México

Las acciones de la agencia responden a la rebaja de la calificación soberana del gobierno de México concretada el miércoles, la cual pasó a Baa3 desde Baa2, situándose en el último escalón dentro del grado de inversión.

Moody's justificó la reducción de la nota soberana debido a:

Un debilitamiento y deterioro sostenido de la fortaleza fiscal del país, acelerado desde 2024 por la rigidez del gasto público y una limitada base de ingresos. Mayores presiones derivadas del respaldo y apoyo financiero continuo a la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), factores que han limitado la capacidad para estabilizar la deuda pública. Un entorno de bajo crecimiento económico, menores expectativas de desarrollo del PIB, un mercado laboral débil y persistentes incertidumbres sobre el comercio y la certeza jurídica.

Impacto en el sector financiero y la banca

La agencia calificadora informó que también rebajó las notas de depósito, deuda y emisor de ocho instituciones financieras y entidades ligadas al sector público. La lista incluye a:

BBVA México

Banorte

Santander México

Banco del Bajío

Bancomext

Nafin

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)

Moody’s explicó que estas medidas reflejan el estrecho vínculo entre la capacidad financiera del gobierno mexicano y la fortaleza crediticia de los bancos, especialmente en escenarios de estrés económico.

La calidad crediticia soberana funciona como un límite para las calificaciones de los emisores domiciliados en el país, ya que refleja las condiciones macroeconómicas y la dinámica de los mercados financieros que influyen en su entorno operativo.

Al presentar fuertes vínculos con el soberano por su exposición a la economía real y a los riesgos sistémicos e institucionales, la menor flexibilidad fiscal del gobierno afecta directamente los perfiles crediticios de estas instituciones financieras.

Con información de: EFE

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