Moody's Rebaja Calificación Crediticia de México y Cambia Panorama a "Estable"

La agencia Moody's Ratings rebajó este miércoles 20 de mayo de 2026 la calificación crediticia de México a "Baa3" desde "Baa2", y cambió el panorama a estable.

En un comunicado, la agencia calificadora señaló que la rebaja de la nota refleja un debilitamiento sostenido de la fortaleza fiscal que se aceleró en 2024 y que, dijo, espera que persista.

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Moody's destacó también que espera que el crecimiento económico del país se mantenga contenido en el corto plazo.

Apoyo a Pemex retrasará estabilización de deuda

En tanto, la agencia sostuvo que una consolidación fiscal más lenta y el continuo apoyo a Pemex retrasarán la estabilización de la deuda del país.

Moody's sostuvo, además, que el panorama estable refleja sus expectativas de que el mayor debilitamiento de la fortaleza fiscal será gradual y compensado por la estabilidad macroeconómica del país.

Con información de: Reuters

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