Rescatan a Mujer de 75 Años Desorientada en Cañón de Tijuana; Buscan a su Familia

Una mujer de 75 años de edad fue rescatada por elementos de la Policía Municipal y la Dirección de Bomberos tras ser localizada en condiciones vulnerables en las faldas de un cañón de la colonia Ballesteros, en Tijuana.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), el reporte fue atendido la tarde de este jueves, luego de que se informara que la mujer se encontraba desorientada y presentaba algunas lesiones menores.

Rescate y traslado al hospital

Debido a la dificultad del terreno, fue necesaria la intervención del personal de Bomberos, quienes realizaron las maniobras correspondientes para facilitar el acceso y garantizar el rescate seguro de la mujer.

La mujer fue identificada como María del Carmen Martínez Torres y, tras su rescate, fue trasladada a un hospital para la valoración de su estado de salud.

A través del Escuadrón Violeta de la SSPCM, se le brindó acompañamiento y asistencia, además de iniciar las gestiones correspondientes para localizar a sus familiares, ya que hasta el momento no contaba con un reporte previo de desaparición.

Buscan a familiares de María del Carmen

Autoridades informaron que se analizan las acciones a seguir para su posible ingreso a un albergue, con el objetivo de garantizar su cuidado y atención mientras se logra contactar a sus seres queridos.

La SSPCM hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar en la localización de los familiares de María del Carmen, a fin de reintegrarla a su núcleo familiar o asegurarle un espacio digno y seguro.

