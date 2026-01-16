Rescatan a Mujer de 75 Años Desorientada en Cañón de Tijuana; Buscan a su Familia
N+
Una mujer de 75 años fue rescatada luego de ser localizada desorientada y con lesiones menores en un cañón. Autoridades buscan a sus familiares.
COMPARTE:
Una mujer de 75 años de edad fue rescatada por elementos de la Policía Municipal y la Dirección de Bomberos tras ser localizada en condiciones vulnerables en las faldas de un cañón de la colonia Ballesteros, en Tijuana.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), el reporte fue atendido la tarde de este jueves, luego de que se informara que la mujer se encontraba desorientada y presentaba algunas lesiones menores.
Te podría interesar: Localizan a Adulto Mayor Reportado como Desparecido desde Noviembre de 2025 en Tijuana
Rescate y traslado al hospital
Debido a la dificultad del terreno, fue necesaria la intervención del personal de Bomberos, quienes realizaron las maniobras correspondientes para facilitar el acceso y garantizar el rescate seguro de la mujer.
La mujer fue identificada como María del Carmen Martínez Torres y, tras su rescate, fue trasladada a un hospital para la valoración de su estado de salud.
A través del Escuadrón Violeta de la SSPCM, se le brindó acompañamiento y asistencia, además de iniciar las gestiones correspondientes para localizar a sus familiares, ya que hasta el momento no contaba con un reporte previo de desaparición.
Buscan a familiares de María del Carmen
Autoridades informaron que se analizan las acciones a seguir para su posible ingreso a un albergue, con el objetivo de garantizar su cuidado y atención mientras se logra contactar a sus seres queridos.
La SSPCM hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar en la localización de los familiares de María del Carmen, a fin de reintegrarla a su núcleo familiar o asegurarle un espacio digno y seguro.
Historias recomendadas:
-
Decomisan Arsenal de más de 50 Armas Dentro de Vehículo Abandonado en Zona Este de Tijuana
-
Detienen a Objetivo Delictivo Prioritario en San Quintín con Armas y Droga
- Detienen a Objetivo Delictivo Prioritario en San Quintín con Armas y Droga
APG