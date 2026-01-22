Investigan Muerte de Fernando Alan Durante Ataque Armado en Culiacán; Esto se Sabe del Caso

Sobre el caso del esclarecimientos de la muerte de Fernando Alan, joven que el pasado 13 de enero circulaba por calles de la colonia Tierra Blanca en compañía de una mujer quien resultó herida, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que hay una investigación en curso con la que se procederá conforme a derecho.

Sí, bueno, este hecho ocurrió porque el personal militar estaba persiguiendo a unos delincuentes que estaban haciendo disparos en Culiacán, se habían agredido y entonces van atrás de estos delincuentes, estos jóvenes se trasladaban en un vehículo y al parecer durante los disparos, el intercambio de disparos, ahí es donde fallece uno de estos jóvenes

Trevilla, informó que se están haciendo investigaciones y que se va a garantizar el caso con la postura que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, de que se investigue, se apoye y se proceda conforme derecho.

Dijo además que hay personal de la Unidad Vinculación Ciudadana teniendo contacto con familiares.

Durante la mañanera, presidenta, Claudia Sheinbaum, comunicó que además de la propia justicia militar, interviene el Ministerio Público y de encontrarse la responsabilidad se actúa en consecuencia y además se apoya a las familia.

No queremos que estos casos se repitan

Parte policial homologado fue rendido por la muerte del joven y la autoridad actuante forma parte del expediente ministerial.

¿Qué se sabe de la muerte de Fernando Alan en Culiacán, Sinaloa?

El episodio, se originó a partir de un aviso al número de emergencias 911 por detonaciones de arma de fuego, lo que derivó en la movilización de las corporaciones. En el punto fueron hallados dos vehículos y, de manera lamentable, se confirmó el fallecimiento de Fernando Alan por una presunta confusión y la posible implicación de elementos del Ejército.

KRRC