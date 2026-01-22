Hallan Cuerpo de Policía Desaparecido; Fue Abandonado en Congreso del Estado de Sinaloa

Un cuerpo fue localizado la mañana de este martes 22 de enero, el hallazgo tuvo lugar a un costado del Congreso del Estado, en la parte posterior del recinto legislativo, sobre el bulevar Pedro Infante en Culiacán, Sinaloa.

Este suceso generó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad. Ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana, a unos metros del llamado Puente Negro y de la vialidad que comunica hacia privadas y zonas campestres, lo que generó un fuerte operativo de seguridad por parte de elementos de la Policía Municipal, Ejército Mexicano y policías de investigación de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con información preliminar, la víctima fue identificada como César Eduardo, elemento activo de la Policía Municipal, quien había sido privado de la libertad la mañana del miércoles en la sindicatura de El Salado.

El cuerpo se encontraba envuelto en plástico negro y junto a él fue localizada una cartulina de color naranja con un mensaje, cuyo contenido no fue revelado por las autoridades. La zona fue acordonada mientras personal pericial realizaba las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Información en desarrollo…