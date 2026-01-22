García Harfuch Revela Avances en Investigación por Secuestro de Nicholette en Sinaloa

Este jueves, 22 de enero de 2026, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reveló avances de la investigación por el secuetro de la joven Nicole Pardo Molina, creadora de contenido conocida como 'La Nicholette', ocurrido el pasado 20 de enero, en Culiacán, Sinaloa.

En conferencia de prensa mañanera hoy, 22 de enero de 2026, el secretario García Harfuch, informó que ya fueron ubicados los vehículos que participaron en el secuestro de 'La Nicholette'.

Estamos trabajando con la Fiscalía. La Fiscalía del estado de Sinaloa, nos notificó de manera inmediata. Hay seguimiento ya a los vehículos que participan y también vamos a informar de manera puntual hasta su recuperación.

El caso de Pardo Molina generó amplia atención pública luego de que en redes sociales se difundiera un video captado por la cámara de seguridad del vehículo de la joven, una camioneta Tesla Cybertruck color lila, en el que se observa cómo hombres armados la interceptan y la obligan a subir a otro automóvil.



¿Qué sesabe del secuestro de 'La Nicholette'?

Según información de autoridades federales, las primeras investigaciones apuntan que tres hombres armados, a bordo de un vehículo blanco con reporte de robo, arrojaron ponchallantas a la camioneta en la que viajaba la víctima.

Entonces la interceptaron y posteriormente la subieron por la fuerza al automóvil. De acuerdo con reportes periodísticos, el hecho ocurrió alrededor de las 17:00 hora local (23:00 GMT) en el cruce de la avenida Tachichilte y la calle San Esteban, dentro de Musalá.

Tras la denuncia, elementos del Ejército mexicano y corporaciones policiales desplegaron un operativo en la zona, además, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa ha difundido una ficha oficial de búsqueda para localizar a la joven.

La desaparición de la creadora de contenido ha generado inquietud en redes sociales y en la comunidad local, especialmente por la difusión del video y la ausencia de información oficial sobre su paradero.

Nicole Pardo, 'La Nicholette', tiene 25 años y es una creadora de contenido con miles de seguidores. En Instagram suma más de 163.000 seguidores, mientras que en TikTok cuenta con al menos 111.000. También mantiene actividad en Snapchat, Twitch, YouTube y OnlyFans, plataforma donde concentra gran parte de su contenido.

Aunque reside principalmente en Culiacán, pasa temporadas en Phoenix (Arizona, EUA) donde incluso operaba una tienda en línea de gorras que, según reportes, incluían referencias al narcotraficante Ismael 'El Mayo' Zambada.

Su notoriedad pública creció a partir de un corrido titulado “La Muchacha del Salado”, popularizado en 2023 por el Grupo Arriesgado, que acumula más de 23 millones de reproducciones en YouTube y que hace referencias a su personaje público.

El caso ocurre en un contexto de escalada de violencia contra las mujeres en Sinaloa. En lo que va de enero, se han reportado siete asesinatos de mujeres en la entidad, de los cuales seis han sido tipificados como feminicidios, según datos locales.

Con información de N+ y EFE

