Rosa, Novia de Fernando Alan, Sale de Terapia Intensiva tras Ataque Armado en Culiacán

Rosa, la joven que acompañaba a Fernando Alan cuando fueron atacados a balazos en el sector Tierra Blanca, comenzó a dejar atrás el estado crítico: ya salió de terapia intensiva y su evolución médica es favorable, confirmó el secretario de salud.

La joven fue ingresada de urgencia y llevada de inmediato a quirófano. La intervención fue clave para estabilizarla tras varios días en condición delicada.

El secretario Cuitláhuac González Galindo, precisó que el avance clínico permitió su traslado fuera del área de cuidados intensivos, aunque permanece bajo estricta vigilancia.

Sale de terapia intensiva acompañante de Fernando Alan.

“Se encuentra ahorita más estable, ya salió de terapia intensiva y se encuentra bajo resguardo y bajo manejo médico. Requirió intervención quirúrgica inmediata, estuvo varios días en terapia intensiva y ahora va con tendencia a la recuperación”. Cuitláhuac González Galindo

Actualmente, 18 personas permanecen internadas por heridas de bala entre el Hospital General y el IMSS, reflejo de una crisis que no cede y mantiene en alerta a las autoridades sanitarias y de seguridad.

¿Qué se sabe del caso de Fernando Alan?

El pasado 13 de Enero , Fernando Alan y su novia, ambos jóvenes universitarios viajan a bordo de un vehículo por calles de la colonia Tierra Blanca, en Culiacán, Sinaloa.

En su trayecto, quedaron en la zona de un enfrentamiento entre elementos del ejército y civiles armados, donde Alan perdió la vida y su novia quedó herida por impactos de bala por una presunta confusión por parte de los soldados.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla informó que se encuentran realizando investigaciones para que el caso proceda conforme a derecho.

