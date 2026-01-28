Alcalde de Ahome, Sinaloa, se Niega a Reconocer a Mujer Policía como Víctima de Acoso

En 2022, Dignora Valdéz, policía de Ahome, Sinaloa, denunció acoso y hostigamiento de sus superiores a las mujeres policías de ese municipio, casi 4 años después, la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa se pronunció.

La Comisión de Derechos Humanos estatal pidió al alcalde Antonio Meléndez de Llano que la reconozca como víctima e inicie un procedimiento contra los responsables, pero la autoridad se resiste.

Así hablaba en 2022 la policía Dignora Valdéz para Despierta, un noticiero de N+, el tiempo le dio la razón.

En mi trabajo se sabe la ideología feminista que manifiesto y ha sido sumamente difícil ascender porque debido a esto no considero que haya tenido posibilidad de quedarme callada al ver que se estaban violentando muchos derechos, no nada más míos sino de mis compañeras.

Alcalde de Ahome se niega a reconocer a mujer policía como víctima de acoso

La Comisión estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación en la que confirmó que Dignora Valdéz fue objeto de detención arbitraria por parte de sus superiores, también acreditó que hubo acoso y hostigamiento laboral.

Es por ello que solicita al presidente municipal de Ahome, Antonio Meléndez de Llano, a reconocerla como víctima, además de:

Hacer reparación integral del daño.

Se inicie procedimiento administrativo contra los responsables.

Aunque los hechos no ocurrieron en su administración, el alcalde se niega a aceptar la recomendación.

Al respecto, Dignora Valdéz relató lo que ha tenido que hacer, para pedir al alcalde que la reconozca como víctima.

Creo que ninguna víctima debe estar mendigando la justicia, es lo que le decía al alcalde, después de ver su negativa empecé a seguirlo a diferentes eventos en los que me presentaba con un banner en el que le pedía justicia y la justicia no viene nada más para mí, recordemos que cuando todo esto se inició eran 7 mujeres que no llegaron a que se les expidiera una recomendación como la mía porque la mayoría de ellas fueron reventadas en el proceso.

Elizabeth Ávila, Red x la Igualdad Sustantiva Sinaloense, destacó que el alcalde no ha hecho nada para resolver la situación.

Este presidente no la ha aceptado, pero además no ha contestado y no ha hecho ninguna reunión para ver cómo van a resolver la situación de la disculpa pública por toda la violencia que se ejercieron con todas las mujeres policías”

Caber recordar que todo empezó en 2019, cuando a Dignora le dieron un arresto de 36 horas por denuncias las condiciones laborales y de acoso de las mujeres policías en Ahome.

En 2022 encabezó la lucha de siete compañeras que denunciaron acoso sexual de sus jefes, la cual no prosperó, pero a ella le costó el trabajo, su activismo y el apoyo social lograron que la reinstalaran luego de 3 años de investigación, la Comisión de Derechos Humanos acreditó que sus denuncias eran ciertas.

Elizabeth Ávila, Red x la Igualdad Sustantiva Sinaloense, aseguró que “la recomendación reconoce las violaciones graves que han hecho las corporaciones policiacas en los diferentes periodos en Ahome, eso va a servir para mucho a personas que lo vean a nivel nacional, para afianzar los argumentos a otras mujeres policías en otros lados”.

Dignora Valdéz dijo que lo que busca es que "todas estas situaciones de violencia que se han generado durante todos estos años no se vuelvan a repetir”,

Despierta buscó la postura del ayuntamiento sobre la recomendación de derechos humanos, pero no hubo respuesta.

