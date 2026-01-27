Inicio Sinaloa Lobo Marino Muere en Sinaloa Durante Rescate de PROFEPA; Su Estado de Salud Era Grave

Lobo Marino Muere en Sinaloa Durante Rescate de PROFEPA; Su Estado de Salud Era Grave

Un lobo marino murió durante su traslado para recibir atención médica en el estado de Sinaloa.

Lobo marino

El lobo marino murió luego de ser rescatado. Foto: @PROFEPA_Mx | X

A través de redes sociales, la PROFEPA, informó durante esta tarde, que se había logrado rescatar a un lobo marino reportado con una malla alrededor del cuello. Según el comunicado el ejemplar fue ubicado en playas de Topolobampo, gracias a personal de la Procuraduría en Sinaloa y con apoyo del sector naval.

Comunicaron que el sindico del lugar y veterinarios dieron atención médica al lobo marino en el sitio, ya que presentaba una herida grave. Durante las acciones para su rescate le quitaron la malla, curaron la herida y se había logrado estabilizar. 

El estado de salud del animal era delicado pese a los labores de rescate; en breve fue trasladado a las instalaciones del CIDIIR/IPN en Guasave, para que se continuara recibiendo atención médica con la finalidad de que se lograra su recuperación.

Lobo marino muere durante traslado a Guasave, Sinaloa 

Durante el trayecto a las  instalaciones del CIDIIR, reportaron que el ejemplar rescatado no resistió el traslado. El informé oficial por parte de PROFEPA indica que sufrió un paro cardíaco y pese a los intentos de reanimarlo, no sobrevivió. Se llevará a cabo una necropsia y posteriormente se le dará sepultura.

