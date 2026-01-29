Pago de Revalidación Vehicular en Chihuahua 2026: Cuánto Cuesta, Descuentos y Fecha Límite

Autoridades estatales dieron a conocer los detalles de la revalidación vehicular 2026 en Chihuahua, trámite obligatorio para propietarios de automóviles, el cual contará con descuentos por pronto pago durante los meses de febrero, marzo y abril.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el objetivo es incentivar a los contribuyentes a cumplir dentro del plazo establecido, ya que a partir del mes de mayo comenzarán a aplicarse recargos, conocidos como “accesorios”, tal como ocurrió en años anteriores.

Durante el mes de febrero, los costos de la revalidación varían dependiendo del modelo del vehículo. Los automóviles modelo 1995 y anteriores son los que pagarán menos, con un monto de 1,507 pesos, mientras que los vehículos modelo 2021 al 2027 deberán cubrir 2,325 pesos, siendo la tarifa más alta.

Precios en Revalidación Vehicular 2026 en Chihuahua Modelo Costo 2021 - 2027 $2,529 2016 - 2020 $2,476 2011 - 2015 $2,272 2006 - 2010 $2,119 2001 - 2005 $1,966 1996 - 2000 $1,864 Anteriores - 1995 $1,609

Este costo incluye la tarjeta de circulación, el impuesto universitario y la aportación a la Cruz Roja, conceptos que forman parte del trámite anual.

Fechas de pago y opciones disponibles

Las autoridades informaron que a partir del domingo 1 de febrero los descuentos ya estarán reflejados en la plataforma digital del Gobierno del Estado para quienes realicen el pago por medios electrónicos.

En tanto, el pago presencial en los módulos de Recaudación de Rentas de todo el estado estará disponible a partir del martes 3 de febrero, ya que el lunes es considerado día inhábil.

El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, reiteró que el periodo oficial para cumplir con la revalidación es de febrero a abril, por lo que llamó a la ciudadanía a aprovechar los beneficios por pronto pago y evitar sanciones posteriores.

Además, recordó que quienes tengan adeudos mayores a 10 mil pesos pueden acceder a convenios de pago en mensualidades, así como utilizar tarjetas de crédito hasta a seis meses sin intereses, además de otros medios alternos disponibles.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a revisar con anticipación su situación vehicular y realizar el trámite a tiempo para evitar contratiempos o recargos innecesarios.

