Supuesto Exalumno Ingresa a Clase en Línea e Insulta a Maestra en Chihuahua

Un incidente de agresión verbal durante una clase en línea generó indignación y motivó una investigación por parte de autoridades educativas en la ciudad de Chihuahua, luego de que un joven se dirigiera de manera ofensiva a una maestra de un colegio privado ubicado en el fraccionamiento Torres del Picacho, al poniente de la capital.

Los hechos quedaron registrados en un video difundido en redes sociales, donde se escucha a un joven interrumpir la dinámica de la clase y lanzar expresiones altisonantes contra la docente. En el video, ante la falta de respeto, la profesora dio por terminada la clase virtual.

La situación provocó que padres de familia y usuarios en plataformas digitales exigieran una aclaración de los hechos, así como medidas para garantizar un entorno seguro y respetuoso para docentes y alumnos.

Autoridades descartan que sea alumno activo

Tras el incidente, la Secretaría de Educación y Deporte del estado informó que ya se sostuvo una reunión con autoridades del plantel educativo, donde se determinó que la persona que ingresó a la clase virtual no es un estudiante activo.

El subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Arturo Parga, explicó que la investigación interna del colegio apunta a que presuntamente se trataría de un exalumno que fue dado de baja previamente por problemas de indisciplina y que logró ingresar a la sesión debido a que alguien le compartió el enlace de acceso.

Asimismo, detalló que la indicación del secretario fue conocer el estado emocional y laboral de la maestra afectada, además de analizar las acciones necesarias para brindar apoyo a los alumnos que presenciaron el hecho.

Por su parte, el colegio privado confirmó que mantiene abierta una investigación interna y que, una vez concluida, se aplicarán las sanciones correspondientes conforme a su reglamento. También se revisarán los protocolos de seguridad digital para evitar que personas ajenas ingresen a clases virtuales. Las autoridades educativas reiteraron el llamado al respeto dentro y fuera de las aulas.

