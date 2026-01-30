Localizan a Hombre Sin Vida Dentro de Vivienda al Norte de la Ciudad de Chihuahua

Minutos antes del mediodía de este viernes 30 de enero se registró el hallazgo de un hombre sin vida, de aproximadamente 45 años de edad, al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Ernesto Espinoza, en la colonia Villa, al norte de la ciudad de Chihuahua.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal como primeros respondientes, quienes señalaron que el cuerpo de la víctima presentaba huellas de golpes en diversas partes del cuerpo, principalmente en el rostro, así como un impacto de proyectil de arma de fuego.

Localizan Casquillo Percutido en la Escena

Tras el aseguramiento de la zona, personal del área de Criminalística de la Fiscalía General del Estado inició con el levantamiento de evidencias en la escena del crimen, donde se localizó un casquillo percutido de arma de fuego calibre 9 milímetros.

Posteriormente, el Servicio Médico Forense inició con el levantamiento del cuerpo para su traslado a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley, la misma que permitirá su identificación oficial y determinar la causa de muerte.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayor información respecto a lo ocurrido en este homicidio; se espera que, conforme avancen las investigaciones, se pueda dar con el paradero de los presuntos responsables.

