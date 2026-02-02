¿Qué se Sabe del Presunto Acosador de Pies que Finge Ser Podólogo en la Ciudad de Chihuahua?

En los últimos días, el nombre del “Sobapatas” ha cobrado notoriedad en Chihuahua capital, luego de que en redes sociales comenzaran a difundirse supuestos testimonios de personas que aseguran haber sido víctimas de acoso por parte de un presunto acosador serial de pies que opera en la vía pública.

De acuerdo con los relatos compartidos, tanto hombres como mujeres han señalado haber sido abordados por este sujeto bajo un mismo patrón de conducta, lo que ha generado alerta entre la ciudadanía y ha reavivado el debate sobre la seguridad en espacios públicos. Sin embargo, hasta ahora se ha considerado como una especie de leyenda urbana ya que las autoridades aún no tienen un registro oficial sobre casos del presunto "Sobapatas".

¿Cómo opera el presunto “Sobapatas”?

Según los testimonios difundidos, el individuo se acerca a sus víctimas en la vía pública y se presenta como un supuesto especialista en temas de salud, particularmente en el cuidado de los pies, ofreciendo servicios relacionados con esta área.

Es en ese momento cuando, de acuerdo con las versiones, inicia el contacto físico, el cual presuntamente deriva en tocamientos inapropiados, situación que ha sido descrita de manera similar por distintas personas que afirman haber vivido la experiencia.

Las presuntas víctimas coinciden en que el sujeto elige espacios abiertos y transitados, lo que podría facilitar su acercamiento sin levantar sospechas iniciales.

Zonas donde habría sido visto

Los reportes ciudadanos señalan que el presunto acosador frecuenta zonas específicas de la ciudad, entre ellas el boulevard Ortiz Mena y la avenida de las Américas, donde presuntamente aborda a las personas.

Asimismo, se menciona que el individuo circula en un vehículo compacto de color rojo, dato que ha sido reiterado en diversas publicaciones, aunque hasta el momento no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades.

¿Qué dicen las autoridades?

Previamente, al ser cuestionado sobre el caso, el fiscal de la Zona Centro de la Fiscalía General del Estado, Heliodoro Araiza, señaló que no se tiene registro de denuncias formales relacionadas con estos hechos.

He visto las notas, no tengo algún reporte específico de que tengamos alguna denuncia en zona centro. Sí he visto las notas en redes sociales, pero no me han reportado a mí ningún evento.

La Fiscalía precisó que, hasta ahora, no existe una carpeta de investigación abierta, por lo que exhortó a las personas que se consideren afectadas a presentar una denuncia formal, a fin de que las autoridades puedan iniciar las indagatorias correspondientes.

Autoridades estatales han reiterado que la denuncia es clave para poder actuar legalmente, ya que los señalamientos difundidos en redes sociales, si bien generan alerta, no sustituyen los procedimientos legales necesarios para investigar y sancionar conductas delictivas.

Mientras tanto, el caso del presunto “Sobapatas” continúa generando conversación entre la ciudadanía, principalmente como un ejemplo de los riesgos de acoso en espacios públicos y de la importancia de visibilizar este tipo de conductas.

