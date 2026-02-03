Roban Boutique de Ropa en Ciudad Juárez; Se Llevan Más de 100 Mil Pesos en Artículos

Un robo a una tienda de ropa se registró en el cruce de la avenida Ejército Nacional y Ramón Rivera Lara, en Ciudad Juárez, donde los responsables sustrajeron artículos de marcas costosas, con un valor estimado superior a los 100 mil pesos.

De acuerdo con el propietario del establecimiento, los delincuentes no causaron destrozos mayores y únicamente se llevaron mercancía de alto valor, lo que hace suponer que se trató de un robo planeado.

Dueño señala que fue un robo “quirúrgico”

El afectado indicó que el atraco fue selectivo, ya que el resto de la boutique quedó intacto, lo que refuerza la hipótesis de que los responsables conocían el lugar y la mercancía.

Fue un robo muy quirúrgico, solo se llevaron cosas de valor, toda la boutique quedó intacta.

El propietario informó que interpondrán una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, además de que confían en que las cámaras de videovigilancia del sector ayuden a identificar y ubicar a los responsables.

Asimismo, solicitó el apoyo de la ciudadanía, para que en caso de detectar la mercancía robada a la venta en plataformas digitales o redes sociales, se realice el reporte correspondiente ante las autoridades.

Que no se deje, que denuncie y tome cartas en el asunto, para que el peso de la ley caiga sobre este tipo de delincuentes.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por este hecho.

