Accidente en la Carretera Chihuahua a Cuauhtémoc Deja Cinco Lesionados. Tres Son Menores

Un aparatoso accidente automovilístico se registró la mañana de este miércoles 4 de febrero sobre la carretera Chihuahua–Cuauhtémoc, a la altura del kilómetro 30, en las inmediaciones del lugar conocido como El Vallecillo, a unos metros del Obelisco.

De acuerdo con los primeros reportes, cinco personas resultaron lesionadas, quienes viajaban a bordo de un vehículo de modelo atrasado. Entre los heridos se encuentran tres menores de edad.

Información preliminar señala que la conductora del automóvil perdió el control del volante, lo que provocó que la unidad terminara dentro de la cuneta central que divide los carriles de circulación.

Uno de los adultos lesionados presentó heridas de consideración

De las dos personas adultas lesionadas, una presentó heridas de mayor consideración, entre ellas posibles fracturas, por lo que requirió atención médica especializada.

Paramédicos de Cruz Roja y URGE brindaron atención prehospitalaria a los lesionados y posteriormente los trasladaron a hospitales de la ciudad de Chihuahua para su valoración médica.

En tanto, elementos de la Guardia Nacional División Caminos acudieron al sitio para abanderar el tráfico vehicular y realizar el levantamiento del reporte correspondiente, a fin de evitar otro percance en la zona.

