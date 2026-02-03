Captan a Presuntos Traficantes de Personas Huyendo a Pie del Ejército en Ciudad Juárez

A plena luz del día, presuntos traficantes de personas fueron captados en video mientras operaban sobre el bulevar Juan Pablo Segundo, a la altura del bordo del río Bravo, en Ciudad Juárez.

Las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales, muestran el momento en que elementos del Ejército Mexicano detectan a un grupo de hombres que se encontraban a bordo de una camioneta color azul, la cual estaba estacionada junto al bordo fronterizo.

Huyen tras detectar presencia del Ejército Mexicano

De acuerdo con el material difundido, al percatarse de la presencia de los militares, los individuos descendieron rápidamente del vehículo y comenzaron a correr entre los automóviles, presuntamente con la intención de darse a la fuga y evitar ser detenidos.

La escena se desarrolla en una zona de alta movilidad vehicular, lo que generó riesgo tanto para los involucrados como para los automovilistas que transitaban por el sector.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial el número de personas detenidas, ni tampoco si durante el operativo se logró el rescate de posibles víctimas de tráfico de personas.

Se espera que las instancias correspondientes emitan información oficial para confirmar los hechos, así como el resultado de la intervención de las fuerzas federales en esta zona cercana a la frontera.

