Hombres Ingresan a Una Vivienda y Provocan Incendio en Ciudad Juárez

La noche del pasado martes 3 de febrero se reportó el incendio de una vivienda ubicada en el cruce de las calles María Teresa Rojas y Volcán Arenal, en el fraccionamiento Parajes de San Isidro, en Ciudad Juárez.

Podría Interesarte: Asesinan a Dos Hombres al Interior de una Tortillería en Ciudad Juárez

De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, fueron vecinos del sector quienes señalaron que seis sujetos encapuchados ingresaron al domicilio y presuntamente amenazaron a los habitantes y los obligaron a salir del hogar.

Posteriormente, le prendieron fuego a la vivienda, así como a dos vehículos que se encontraban en el exterior, tras lo cual huyeron rápidamente a pie. Ante esta situación, los afectados realizaron de inmediato el llamado al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades.

Bomberos Evitaron que el Fuego se Propagara

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arribaron al lugar como primeros respondientes para resguardar el área. Minutos después llegó una máquina y una cisterna del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes acudieron para sofocar el fuego, ya que este comenzaba a propagarse hacia otras viviendas y vehículos. A pesar de la magnitud del incendio, no se reportaron personas lesionadas.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayor información respecto a este incendio ni sobre los presuntos responsables, por lo que se espera que, una vez que concluyan las investigaciones, se brinden más detalles para dar con su paradero.

Historias recomendadas: