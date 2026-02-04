Absuelven a Nahomi Yamile por Caso de Abuso en Guardería de Ciudad Juárez

La tarde de este martes 3 de febrero se llevó a cabo la audiencia de alegatos finales en el juicio en contra de Naomi Yamile R. P., exeducadora de la estancia infantil en Ciudad Juárez, quien era acusada del delito de violación agravada en perjuicio de una menor de 2 años.

Durante la audiencia, la defensa demostró que el agente del Ministerio Público y la madre de la víctima incurrieron en diversas contradicciones y no lograron comprobar la responsabilidad de la imputada.

La jueza a cargo del juicio enumeró una serie de inconsistencias en las que incurrió el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de la Mujer, entre ellas que no pudo acreditar que la víctima y Naomi Yamile coincidieran en el mismo espacio. Sin embargo, se confirmó que la menor sí fue víctima de una agresión sexual, pero determinó que no fue cometida por la acusada.

Naomi Yamile es Absuelta en Tres Juicios

Ante estos argumentos, la jueza absolvió a Naomi Yamile R. P. y será en los próximos días cuando se lleve a cabo la audiencia de individualización. Con esta resolución, suman tres juicios en los que Naomi ha sido absuelta; sin embargo, en uno de ellos aún se declara como responsable y en uno más cuenta con una revocación. Además, continúa un sexto proceso penal en su contra y en los próximos días iniciará un séptimo juicio.

