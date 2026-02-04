Localizan el Cuerpo de una Mujer Enterrado en el Patio de una Casa en Ciudad Juárez

La mañana de este miércoles 4 de febrero se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer al interior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Puerto Guerrero y Puerto Tarento, en el fraccionamiento Portal del Roble, en Ciudad Juárez.

Podría Interesarte: Absuelven a Nahomi Yamile por Caso de Abuso en Guardería de Ciudad Juárez

De acuerdo con los primeros reportes brindados por las autoridades, tras realizarse un cateo en la vivienda, fue localizado el cuerpo de la víctima enterrado en el patio del domicilio; según los primeros informes, se trata de una mujer que contaba con reporte de ausencia; sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer información oficial sobre su identidad.

Fiscalía Especializada Inició las Investigaciones

Al lugar arribaron elementos de distintas corporaciones para resguardar el área, así como personal de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes, además de agentes de la Unidad de Personas Ausentes.

También acudió una unidad del Servicio Médico Forense para trasladar el cuerpo de la víctima a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley, la misma que permitirá determinar la causa exacta de la muerte y confirmar su identidad.

Piden Ayuda para Localizar a Juan Manuel, Desaparecido en Ciudad Juárez

Historias recomendadas: