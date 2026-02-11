Sarampión en Chihuahua: ¿Dónde Vacunarse y Cuáles Municipios Concentran Más Casos en 2026?

El estado de Chihuahua acumula 4 mil 504 casos confirmados de sarampión, con corte al 9 de febrero, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.

Del total de contagios, se han registrado 21 defunciones y una persona hospitalizada, por lo que autoridades sanitarias mantienen activa la campaña de vacunación permanente en toda la entidad.

Actualmente, Chihuahua es el estado con más casos confirmados en los últimos 12 meses; sin embargo, la entidad con mayor número de casos activos en este momento es Jalisco.

Municipios con más casos de sarampión en Chihuahua

Los municipios que concentran el mayor número de contagios son:

Cuauhtémoc : 1,444 casos (32%)

: 1,444 casos (32%) Chihuahua capital : 856 casos (19%)

: 856 casos (19%) Nuevo Casas Grandes : 207 casos (4.6%)

: 207 casos (4.6%) Guachochi : 186 casos (4.13%)

: 186 casos (4.13%) Ojinaga : 182 casos (4.04%)

: 182 casos (4.04%) Delicias : 162 casos (3.6%)

: 162 casos (3.6%) Camargo : 138 casos (3.06%)

: 138 casos (3.06%) Ciudad Juárez: 123 casos (2.7%)

Ante este panorama, el sector salud reiteró que la vacuna está disponible en cualquier unidad médica del estado, por lo que la ciudadanía puede acudir sin necesidad de esperar campañas especiales.

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

El doctor Julio César Ortega, director del Distrito 1 de Salud, previamente informó que la cobertura estatal ya supera el 90% de vacunación, aunque todavía hay sectores pendientes de inmunizar.

Vamos entre el 92 y 93 por ciento, ya en algunas comunidades se alcanzó el 95%, faltan algunos niños de la dosis 0 que no aparece en las cartillas nacionales de salud, es la dosis de 6 meses hasta 1 día antes cumplir 1 año, hay que vacunar esos niños, la campaña de vacunación ya es permanente, hay retos en campos agrícolas, comunidades menonitas y migrantes, siguen llegando personas de otros estados por las cosechas, le pedimos a los empleadores que los acerquen por su vacuna.

La autoridad explicó que el rezago se concentra principalmente en municipios de la sierra, comunidades menonitas, población migrante y campos agrícolas, donde existe alta movilidad de personas.

¿Dónde vacunarse en Chihuahua?

La vacuna contra el sarampión está disponible de manera permanente en:

Centros de salud estatales

Hospitales públicos

Unidades médicas rurales

Jornadas itinerantes en comunidades alejadas

Las autoridades exhortaron a padres y tutores a revisar las cartillas de vacunación, especialmente en menores de seis meses a un año, para verificar que cuenten con la llamada “dosis 0”, y completar esquemas en caso necesario.

La Secretaría de Salud reiteró que la vacunación es la medida más efectiva para prevenir contagios y evitar complicaciones graves.

