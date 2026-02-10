Detienen en Moris, Chihuahua, a Hombre con Arsenal Tras Enfrentamiento Armado

Elementos de corporaciones estatales y federales detuvieron a un hombre en posesión de un arsenal de alto poder en el municipio de Moris, Chihuahua, luego de un enfrentamiento armado registrado en una brecha que conduce a la comunidad de Cieneguita de Rodríguez.

La persona detenida fue identificada como José Rogelio R., originario de Culiacán, Sinaloa, de acuerdo con la información oficial difundida por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Los hechos ocurrieron al mediodía del pasado lunes, cuando las fuerzas de seguridad detectaron a varios hombres armados y vestidos con camuflaje militar en una zona de difícil acceso. Al percatarse de la presencia de las autoridades, los sujetos abrieron fuego, por lo que los agentes repelieron la agresión.

Tras el intercambio de disparos, los agresores huyeron de forma pedestre entre la sierra; sin embargo, únicamente se logró dar alcance al ahora detenido.

Aseguran fusiles, cargadores y cartuchos

Al momento de su captura, a José Rogelio R. le fue asegurado un arsenal compuesto por:

Cinco fusiles.

27 cargadores.

Más de 600 cartuchos útiles de distintos calibres.

Posteriormente, se desplegó un operativo de búsqueda en los alrededores para localizar al resto de los involucrados; no obstante, hasta el momento no se han reportado resultados positivos.

Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas durante el enfrentamiento y que tanto el detenido como el armamento asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes.

