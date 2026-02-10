FGE Realiza Operativo de Búsqueda de Dos Matrimonios Desaparecidos en Madera, Chihuahua

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente y la Agencia Estatal de Investigación (AEI), llevó a cabo un operativo de búsqueda para localizar a cuatro personas, correspondientes a dos matrimonios, quienes cuentan con reportes de desaparición interpuestos desde el pasado 31 de enero de 2026.

El despliegue se realizó en distintas comunidades del municipio de Madera, principalmente en El Largo Maderal, La Norteña y Chuhuichupa, donde los agentes efectuaron entrevistas a habitantes, así como pega y reparto de pesquisas, además de la instalación de filtros de revisión a vehículos y personas, con el objetivo de recabar información que ayude a dar con su paradero.

Las personas reportadas como desaparecidas son: Homero Rascón López, de 64 años; Olivia Urquijo Gutiérrez, de 49 años; Jesús Pedro Rascón López, de 60 años, y Cecilia Moreno Girón, de 62 años de edad.

Las cuatro personas fueron vistas por última vez en el poblado de La Norteña

Como parte de las labores, los elementos de la AEI realizaron recorridos por brechas y caminos vecinales, ampliando la cobertura del rastreo en zonas rurales del municipio. De acuerdo con la información oficial, las cuatro personas fueron vistas por última vez en el poblado de La Norteña, en el municipio de Madera.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó que mantiene de forma permanente los operativos de búsqueda y localización de personas desaparecidas, con el propósito de brindar certeza y tranquilidad a las familias y avanzar en el esclarecimiento de estos casos.

