Roban Joyería en Ciudad Juárez; Botín Supera los Dos Millones de Pesos

Un robo millonario se registró en una joyería ubicada al interior de una plaza comercial, en el cruce de las avenidas Ejército Nacional y Plutarco Elías Calles, en Ciudad Juárez, donde los responsables lograron un botín estimado en más de dos millones de pesos, de acuerdo con información de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

Según las indagatorias, tres hombres participaron en el asalto, el cual quedó registrado en las cámaras de seguridad del negocio. En los videos se observa que uno de los sujetos, quien vestía sudadera azul y pantalonera negra, amagó a la única empleada que se encontraba en el lugar para llevarla a la bodega del local.

Mientras tanto, un segundo individuo, vestido completamente de beige, con gorra verde y cubrebocas blanco, comenzó a guardar la joyería exhibida en vitrinas dentro de bolsas negras. Posteriormente, un tercer hombre, con chamarra negra, pantalonera gris y capucha blanca, ingresó al establecimiento para llenar una segunda bolsa con la mercancía.

Los tres hombres abandonaron la joyería cargando bolsas con mercancía

Las grabaciones muestran que el primer sujeto salió de la bodega con una caja con más joyas, la cual entregó a sus cómplices para que fuera vaciada en una de las bolsas. Tras permanecer alrededor de cinco minutos dentro del local, los tres hombres abandonaron la joyería cargando las bolsas con la mercancía.

El robo se habría cometido entre las 10:20 y 10:30 de la mañana, horario en el que la plaza comercial se encontraba en funcionamiento. No obstante, durante el tiempo que duró el atraco, no acudieron guardias de seguridad de la plaza al establecimiento.

Como parte de las investigaciones, las autoridades aseguraron dos vehículos presuntamente utilizados por los responsables para huir; sin embargo, hasta el momento no se ha logrado su identificación.

Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones continúa con el análisis de las cámaras de videovigilancia, con el objetivo de determinar la ruta de escape, así como establecer si se utilizaron otros vehículos para evadir a las autoridades.

