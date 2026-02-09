Localizan a Persona Sin Vida Dentro de Camioneta Abandonada en Chihuahua

La mañana de este lunes 9 de febrero se reportó al número de emergencias 911 una camioneta de modelo reciente abandonada en las inmediaciones del autódromo La Cantera, al poniente de la ciudad de Chihuahua.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal como primeros respondientes, quienes al inspeccionar el vehículo localizaron en su interior el cuerpo de una persona sin vida y en los alrededores varios casquillos percutidos de un arma corta.

Servicio Médico Forense Realizó el Levantamiento del Cuerpo

Al lugar, acudieron elementos de criminalística de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el levantamiento de evidencias e iniciaron con las investigaciones correspondientes. Asimismo, al sitio arribó una unidad del Servicio Médico Forense, cuyos elementos se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo para su traslado a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley con el objetivo de establecer su identidad y continuar con la investigación.

Hasta el momento no se ha dado a conocer mayor información sobre este hallazgo. Se espera que, conforme avancen las investigaciones, las autoridades proporcionen más detalles sobre la víctima y los presuntos responsables.

