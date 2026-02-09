Choque Entre Camiones Deja Estudiantes de la UACJ Lesionados en Ciudad Juárez

Se registró un accidente entre dos camiones que prestan el servicio de Indiobus, los cuales regresaban del Campus Ciudad Universitaria en Ciudad Juárez. De acuerdo con la información oficial, el percance ocurrió alrededor de las 14:35 horas, de este 9 de enero del 2026, sobre la calle Jesús Macías Delgado, anteriormente conocida como avenida del Desierto.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) dio a conocer que algunos estudiantes resultaron lesionados a consecuencia del choque, quienes ya están siendo atendidos por personal médico. Asimismo, la UACJ señaló que continuará informando de manera oportuna sobre el estado de salud de los alumnos involucrados.

Te podría interesar: Localizan Sin Vida a Ingeniero Chihuahuense Privado de la Libertad en Sinaloa

No se ha informado el número total de estudiantes lesionados

Por su parte, madres de familia señalaron que, aparentemente, ambos camiones circulaban por los dos carriles, y que al intentar uno de los conductores cambiar de carril, el otro vehículo aceleró, lo que habría provocado el impacto.

Agentes de Tránsito indicaron que el hecho podría ser considerado de responsabilidad compartida, aunque será la autoridad correspondiente quien determine la causa exacta del accidente.

Se Registra Choque Entre Patrulla Municipal y Auto Particular en Ciudad Juárez

Hasta el momento, no se ha informado el número total de estudiantes lesionados ni la gravedad de las heridas, por lo que se espera que en las próximas horas se emita información oficial ampliada.

Historias recomendadas: