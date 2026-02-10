Hombre Localizado en Camioneta Abandonada en Chihuahua Era Originario de Sonora

A 24 horas de que fuera localizado un hombre asesinado al interior de un vehículo en el Autódromo La Cantera, en Chihuahua, la Fiscalía de Distrito Zona Centro dio a conocer que la investigación del homicidio permanece en una etapa inicial, con pocos avances hasta el momento.

De acuerdo con la información proporcionada por autoridades ministeriales, en el lugar de los hechos peritos en criminalística localizaron ocho casquillos percutidos correspondientes a un arma corta calibre 9 milímetros, los cuales ya forman parte de la carpeta de investigación.

El cuerpo fue encontrado durante la mañana del pasado lunes a bordo de una pick up de reciente modelo, la cual se encontraba encendida al momento del hallazgo en el área del Autódromo La Cantera, al sur de la ciudad de Chihuahua.

Noticia relacionada: Localizan a Persona Sin Vida Dentro de Camioneta Abandonada en Chihuahua

Víctima era originaria de Yécora, Sonora

La Fiscalía confirmó que la víctima fue identificada con las iniciales M.Q.Q., de 37 años de edad, originario del municipio de Yécora, Sonora. Hasta ahora, este es el dato relevante confirmado sobre la identidad del hombre.

El titular del área de Delitos Contra la Vida, Salvador Morales, informó que se analizan videograbaciones obtenidas en los alrededores del sitio, aunque aclaró que aún es prematuro emitir información adicional sobre posibles responsables o la mecánica del crimen.

Dejan Camioneta Abandonada con Impactos de Arma de Fuego en Ciudad Juárez

La Fiscalía General del Estado indicó que las investigaciones continúan para esclarecer el homicidio y determinar las circunstancias en las que ocurrió este hecho registrado en la capital del estado.

Historias recomendadas: