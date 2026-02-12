Localizan Feto en el Baño de un Campo de Fútbol en Ciudad Juárez

La tarde del pasado miércoles 11 de febrero fue localizado un feto en el interior de los baños de un campo de fútbol ubicado en el cruce de la calle Camino Viejo a San José y el Blvd. Francisco Villarreal Torres, en Ciudad Juárez, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con los primeros informes brindados por las autoridades, personal del establecimiento informó que previamente habían recibido reportes sobre fallas en uno de los sanitarios, el cual se encontraba “tapado”, por lo que acudieron a realizar las maniobras necesarias para revisar y reparar la obstrucción. Sin embargo, durante las labores, los trabajadores descubrieron el feto atorado en el sistema sanitario.

Se Desconoce la Identidad de los Responsables

Tras el hallazgo, se realizó de inmediato el llamado al número de emergencias 911. Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, quienes acordonaron el área, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado inició con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Hasta el momento no se ha proporcionado información oficial sobre la identidad de la persona o personas involucradas. La Fiscalía continúa con las indagatorias para determinar las circunstancias del caso.

