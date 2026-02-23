Conductor Abandona Vehículo Tras Accidente Vial en el Camino Real de Ciudad Juárez

La noche del pasado domingo 22 de febrero se registró un accidente automovilístico en el periférico Camino Real en Ciudad Juárez. De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, un vehículo de color gris circulaba a exceso de velocidad sobre dicho periférico, en el carril de extrema derecha.

Al llegar casi al cruce con la calle Navojoa, el conductor impactó contra piedras y otros obstáculos que se encontraban en la carpeta asfáltica, lo que provocó que perdiera el control de la unidad. Posteriormente, el automóvil dio varias vueltas hasta quedar en sentido contrario.

Conductor Abandona el Vehículo Tras el Accidente

Al lugar acudieron agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial para atender el percance y verificar si había personas lesionadas. Sin embargo, al revisar el automóvil, se percataron de que el conductor había huido del lugar, dejando la unidad abandonada. Tras una inspección, los agentes localizaron varias latas de cerveza al interior del vehículo, por lo que se presume que el conductor podría haber circulado en estado de ebriedad.

En cuanto al automóvil, este fue asegurado y se espera que pueda proporcionar información que ayude a localizar al responsable del accidente vial, quien hasta el momento no ha sido localizado.

