Hallan a Hombre Sin Vida en la Carretera Juárez–Ahumada; Tráiler lo Proyectó Varios Metros

Fue durante la madrugada de este 24 de febrero cuando conductores alertaron al número de emergencias 911 sobre el cuerpo de un hombre sin vida, localizado sobre la carretera federal Juárez–Ahumada.

De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, los guiadores señalaron que la víctima se encontraba suspendido sobre un puente en la mencionada vía, cuando aparentemente, un tráiler pasó por el lugar y golpeó el cuerpo, proyectándolo varios metros sobre la carpeta asfáltica.

Servicio Médico Forense Trasladó el Cuerpo Para su Identificación

Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y del Ejército Mexicano para resguardar la escena, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron el levantamiento de evidencias y las investigaciones correspondientes.

Posteriormente, arribó una unidad del Servicio Médico Forense para efectuar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley, la cual permitirá su identificación oficial.

Hasta el momento no se ha dado a conocer más información sobre este hecho violento. Se espera que las autoridades brinden mayores detalles sobre la víctima una vez que concluyan las investigaciones.

