Motociclista Muere Tras Perder el Control en Brecha de Ciudad Juárez

La madrugada de este 28 de febrero se reportó un accidente vial que dejó sin vida a un hombre de entre 30 y 35 años, luego de derrapar mientras circulaba a bordo de una motocicleta sobre la calle Paseo de la Ciencia, en la zona de Rancho Santellano, a espaldas de Ciudad Universitaria, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes brindados por las autoridades, el conductor perdió el control de la motocicleta en un tramo de difícil acceso ubicado entre brechas, lo que provocó que cayera violentamente al suelo.

Se informó que la víctima no portaba casco de seguridad, por lo que sufrió un golpe directo en la cabeza que le provocó la muerte de manera inmediata.

Paramédicos Confirmaron la Muerte

Para llegar al punto del accidente, los cuerpos de emergencia tuvieron que ingresar siguiendo diversas brechas debido a las condiciones del terreno.

Al arribar, paramédicos de Rescate Municipal le brindaron los primeros auxilios; sin embargo, al revisarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente.

Familiares Acudieron al Lugar

Al sitio también arribaron familiares del fallecido, quien hasta el momento no ha sido identificado de manera oficial.

Se espera que, una vez que concluyan las investigaciones correspondientes, las autoridades den a conocer más información sobre la identidad de la víctima y las circunstancias exactas del accidente.

