Inicia la Marcha 8M 2026 en Guadalajara con contingentes desde distintos puntos de la ciudad

En el marco del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo se lleva a cabo la Marcha 8M 2026 en Guadalajara, donde distintos colectivos, organizaciones y contingentes se movilizan para exigir justicia, igualdad y el fin de la violencia de género. La movilización tiene como puntos de partida la Glorieta de Las y Los Desaparecidos, así como el cruce de las avenidas Chapultepec y Vallarta.

El horario de salida se programó en distintos momentos del día de acuerdo al contingente, el grupo 'La Separatista' comenzó a concentrarse desde las 2:10 de la tarde, lo que provocó una movilización escalonada en el transcurso de la jornada. Autoridades y organizadoras prevén una amplia participación a lo largo del día.

Elementos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco acompañan a través de observadoras de derechos humanos, esta marcha en Guadalajara, esto con la intención de vigilar el desarrollo de la manifestación y que se respeten los derechos como la libertad de expresión, la libre reunión y la protesta pacífica.

Los primeros contingentes se dirigen hacia el Centro Histórico de Guadalajara. Cuentan con un estado de fuerza que consiste en bomberos y policías, así como personal de SAMU y Cruz Verde, para proteger a las participantes de la marcha.

En este contingente hay mujeres que buscan justicia, ya que fueron víctimas indirectas de feminicidio, así como hay otras participantes que denuncian a deudores alimenticios, y de mujeres que han sido violentadas en su vida diaria.

Se espera que a las 4:00 de la tarde, se lleve a cabo una segunda marcha desde el Parque Morelos, que se dirigirá también al Centro Histórico de la ciudad.

