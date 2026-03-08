Ataque a Balazos Deja a un Hombre Muerto y a su Hijo de 14 Años Herido en Zapopan

Un ataque a balazos dejó como saldo a un hombre muerto y a su hijo de 14 años herido en la colonia Lomas de Tabachines, del municipio de Zapopan.

La agresión ocurrió en el cruce de las calles Jazmín y Paseo de los Huejotes, donde las víctimas, un hombre de entre 40 y 45 años y el menor, se encontraban cuando fueron atacados con armas de fuego.

Tras escuchar las detonaciones, vecinos realizaron el reporte al número de emergencias, por lo que policías municipales acudieron al sitio.

A su llegada, los oficiales localizaron al hombre adulto sin vida, quien presentaba heridas de bala en el pecho.

El niño fue trasladado a recibir atención médica

El menor, por su parte, resultó lesionado con impactos de arma de fuego en un brazo, por lo que fue trasladado por sus familiares a un puesto de socorros para recibir atención médica. De acuerdo con el último reporte, su estado de salud fue reportado como fuera de peligro.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre cómo ocurrieron los hechos ni sobre la identidad de los responsables.

La Fiscalía de Jalisco inició una carpeta de investigación para esclarecer el ataque, mientras que policías municipales resguardaron la zona durante la realización de los peritajes correspondientes.

Juan Pablo Ortega / N+

