Inicia Marcha del 8M en Culiacán, Sinaloa 2026; Así se Vive en Estos Momentos
Da inicio la marcha del 8M en Culiacán, Sinaloa frente al Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa.
Este domingo 8 de marzo en Culiacán, colectivos feministas, organizaciones civiles y ciudadanía se dieron cita en punto de las 10 de la mañana frente al Ayuntamiento, para marchar en conmemoración al Día Internacional de la Mujer y exigir justicia tras la ola de violencia y desapariciones que se viven en la entidad.
El recorrido finalizará en el Palacio de Gobierno de Sinaloa.
Información en desarrollo...