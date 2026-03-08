Inicio Sinaloa Inicia Marcha del 8M en Culiacán, Sinaloa 2026; Así se Vive en Estos Momentos

Inicia Marcha del 8M en Culiacán, Sinaloa 2026; Así se Vive en Estos Momentos

|

N+

-

Da inicio la marcha del 8M en Culiacán, Sinaloa frente al Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa.

Marcha 8M en Culiacán, Sinaloa: Así Fue el Recorrido de Colectivos Feministas y Ciudadanía

Marcha 8M en Culiacán, Sinaloa. Foto: N+

COMPARTE:

Este domingo 8 de marzo en Culiacán, colectivos feministas, organizaciones civiles y ciudadanía se dieron cita en punto de las 10 de la mañana frente al Ayuntamiento, para marchar en conmemoración al Día Internacional de la Mujer y exigir justicia tras la ola de violencia y desapariciones que se viven en la entidad.

El recorrido finalizará en el Palacio de Gobierno de Sinaloa. 

 

Información en desarrollo...

8MViolencia en Sinaloa
Inicio Sinaloa Marcha 8m en culiacan sinaloa asi fue el recorrido de colectivos feministas y ciudadania