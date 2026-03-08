Inicia Marcha del 8M en Culiacán, Sinaloa 2026; Así se Vive en Estos Momentos

Este domingo 8 de marzo en Culiacán, colectivos feministas, organizaciones civiles y ciudadanía se dieron cita en punto de las 10 de la mañana frente al Ayuntamiento, para marchar en conmemoración al Día Internacional de la Mujer y exigir justicia tras la ola de violencia y desapariciones que se viven en la entidad.

El recorrido finalizará en el Palacio de Gobierno de Sinaloa.

Información en desarrollo...