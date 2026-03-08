Miles Participan en la Marcha 8M en Zacatecas; se Cumplen 10 Años de la Movilización

Miles de mujeres salieron a las calles este 8 de marzo en Zacatecas para participar en la Marcha 8M y levantar la voz en demanda de justicia, igualdad y el fin de la violencia de género. En esta edición participan alrededor de 50 organizaciones y, además, se cumple una década de la realización de esta movilización en el estado.

Los contingentes tienen como puntos de reunión la Máquina 3030 y la explanada de la Unidad Académica de Ingeniería. En el primero se concentrarán grupos como contingentes seguros, infancias, mujeres con discapacidad y familiares de personas desaparecidas. Ambos grupos avanzarán hasta encontrarse sobre la avenida González Ortega para posteriormente dirigirse juntos hacia la Plaza de Armas, donde concluirá la movilización.

Las Noticias Zacatecas / N+

