Esto se Sabe del Ataque con un Coche Bomba en Luis Moya, Zacatecas; Hay 3 Oficiales Heridos

Durante la tarde del jueves, 5 de marzo, un vehículo con explosivos fue dejado en las inmediaciones del rastro municipal de Luis Moya, Zacatecas; en las cercanías de la comandancia de esta localidad.

El artefacto detonó y afectó las instalaciones de la policía, además dejó a tres elementos municipales heridos. Los uniformados fueron trasladados de urgencia a la capital del estado para recibir atención médica.

Esto se sabe del ataque en Luis Moya, Zacatecas

Al respecto, el Secretario de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, dio a conocer que los responsables del ataque se dieron a la fuga rumbo al estado de Aguascalientes.

De inmediato, se implementó un operativo conjunto por parte de las corporaciones policiacas estatales en la zona, con el fin de realizar búsquedas y fortalecer la seguridad en la región. Sin embargo, las autoridades no han proporcionado aún más detalles sobre el tipo de explosivos utilizados, ni sobre posibles sospechosos.

Hace unos minutos se registró una agresión en contra de la comandancia de la policía municipal de Luis Moya, de acuerdo a los datos preliminares con los que contamos los datos que me ha compartido la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Rodrigo Reyes Mugüerza, Secretario de Gobierno

Cabe mencionar que los oficiales heridos se encuentran fuera de peligro, ya que sus heridas se consideran menores, de acuerdo con el secretario.

