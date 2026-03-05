Reportan Ataque a Comandancia de Luis Moya, Zacatecas; Explosión Deja 3 Heridos

Esta tarde se reportó una fuerte explosión en la comandancia del municipio de Luis Moya, en Zacatecas. Se presume que se habría tratado de un ataque.

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario General de Gobierno en Zacatecas, señaló que las autoridades ya trabajaban en el sitio para realizar un peritaje. Tres elementos de la policía municipal resultaron heridos.