Comienza Movilización del 8M en el Centro Histórico de Querétaro

En el marco del Día Internacional de la Mujer, este domingo comenzaron a concentrarse cientos de mujeres en la Alameda Hidalgo, punto desde donde arrancaron las movilizaciones feministas convocadas para esta tarde en la capital queretana.

Desde las primeras horas de la tarde, colectivas feministas, organizaciones civiles, estudiantes y ciudadanía comenzaron a reunirse en este espacio del Centro Histórico para organizar los contingentes y prepararse para el recorrido por las principales calles de la ciudad. Se espera la participación de miles de mujeres que buscan visibilizar problemáticas como la violencia de género, las desapariciones y la desigualdad.

La movilización está organizada en dos contingentes principales que parten desde la Alameda Hidalgo.

El primero corresponde a Feminismo Para Todas Mx, integrado por diversas colectivas feministas. Este grupo comenzó a concentrarse desde las 14:00 horas y tiene previsto iniciar su recorrido alrededor de las 16:30 horas, avanzando por avenida Zaragoza hacia el Tanque para posteriormente regresar y concluir en Plaza Constitución.

El segundo contingente es convocado por Adax Digitales, cuyos participantes también se reunieron sobre avenida Zaragoza y prevén salir cerca de las 16:00 horas con destino al Jardín de la Corregidora.

¿Qué vialidades cubrirá la marcha?

De acuerdo con las convocatorias difundidas por colectivos y organizaciones, la marcha recorrerá vialidades como avenida Zaragoza, avenida Corregidora y otras calles del primer cuadro de la ciudad, con paradas en espacios emblemáticos donde se realizarán pronunciamientos y actividades.

Autoridades estatales y municipales informaron que se mantiene un operativo de acompañamiento institucional durante la jornada, con presencia de personal femenino de seguridad y protección civil para garantizar la seguridad de las asistentes. Asimismo, se recomendó a la población tomar precauciones ante los cierres viales previstos durante la tarde y noche en el Centro Histórico.

Las marchas del 8 de marzo forman parte de una jornada global de protesta y reflexión que cada año reúne a miles de mujeres en distintas ciudades para exigir justicia, igualdad y una vida libre de violencia.

Más de dos mil mujeres marcharon en San Juan del Río.

Más de dos mil mujeres, entre adultas, jóvenes y niñas, participaron en una marcha en San Juan del Río para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. El contingente partió del Parque de las Garzas y avanzó por la avenida Río Moctezuma hasta llegar al Jardín Independencia, donde las participantes lanzaron consignas y exigieron justicia por distintos casos de violencia contra las mujeres.

Durante el recorrido se realizaron algunas pintas en instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río y en monumentos ubicados en el centro de la ciudad. La movilización fue resguardada por personal femenino de Bomberos Voluntarios de San Juan del Río, Protección Civil y Policía Municipal de San Juan del Río, quienes implementaron cierres viales para permitir el paso del contingente; de acuerdo con las autoridades, la jornada se mentiene con saldo blanco.

Las mujeres se encuentran aglomerandose para marchar en La Alameda.

Un gran grupo de mujeres se encuentra reuniendose en La Alameda, esperando a que llegué la hora de comenzar a protestar contra la violencia de género en el país. Además el colectivo Adax Digitales se unio a la marcha con canciones alusivas.

