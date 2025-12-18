¿Por qué el Pentágono No Quiere Revelar Ataque a Una 'Narcolancha' y Qué Resolvió el Congreso?

Pete Hegseth, jefe del Pentágono, ha promovido activamente la difusión de los ataques estadounidenses a embarcaciones supuestamente cargadas con drogas en el mar Caribe y el Pacífico, pero hay un clip que se niega a revelar, generando diversas críticas que llevaron el debate hasta el Congreso.

En los últimos meses, luego de que el gobierno de Donald Trump intensificó su despliegue militar cerca de Venezuela y Colombia bajo el argumento del combate al narcotráfico, el Secretario de Defensa estadounidense ha compartido videos de las dos docenas de presuntas "narcolanchas" bombardeadas y que a la fecha suman 95 muertos.

Sin embargo, el pasado 16 de diciembre, aludió a una disposición de seguridad nacional para reservar parte del ataque del 2 de septiembre, cuando el Comando Sur de Estados Unidos mató en aguas internacionales del Caribe a 11 supuestos integrantes del Tren de Aragua, incluidos dos que habían sobrevivido en un primer momento.

"En consonancia con la política de larga data del Departamento de Guerra, por supuesto que no vamos a liberar para el público general un video completo e inédito sobre eso, que es máximo secreto", dijo a periodistas luego de una audiencia clasificada en el Senado.

Según la información disponible, las dos personas abatidas se aferraban a los restos de una embarcación volcada. Medios estadounidenses han señalado que se determinó que representaban un riesgo, al volver a la "narcolancha".

¿Por qué Hegseth no quiere revelar la otra parte del ataque?

Especialistas en el ámbito legal han señalado que se evidenciaría una ejecución extrajudicial, de ahí que Hegseth dijera que no hará pública la parte en que "remataron" en un segundo ataque a los llamados "narcoterroristas".

Algunos congresistas ya han visto el video y lo han calificado de "impactante" y "grotesco", reportó The New York Times en un análisis del caso.

Incluso, Trump dijo que no tenía problema con que el material se difundiera, pero luego se retractó y dejó que fuera Hegseth quien decidiera si se hacía público o no. Según NYT, eso es una señal de la preocupación del gobierno del país norteamericano, pues la "transparencia excesiva" podría influir de manera negativa en la opinión pública, de tal modo que los estadounidenses podrían oponerse a esas acciones.

"Reconoce que cuando el pueblo estadounidense vea este video, sentirá repulsión. Es básicamente la ejecución sumaria de dos personas aferradas a los escombros", dijo el representante Jim Himes de Connecticut, el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, indicó el NYT.

El aparente "encubrimiento" apunta a una preocupación del Pentágono, pese a que sí ha compartido decenas de videos similares. Además, en el primer reporte no se mencionó a los dos sobrevivientes ni la orden de un segundo ataque, agregó el medio estadounidense.

"Tanto el derecho internacional como el propio código militar prohíben matar a sobrevivientes que ya no representan una amenaza o que se aferran a un naufragio", señaló.

Lo cierto es que los dos presuntos miembros del Tren de Aragua murieron por un misil estadounidense. A este caso se añade la contradicción de datos, así como la falta de evidencia sobre los otros ataques, donde no hay claridad de quiénes son los muertos y tampoco se conoce con certeza si realmente transportaban droga.

¿Qué decidió el Congreso?

El 17 de diciembre, el Senado de Estados Unidos aprobó una ley de política de defensa que otorga al Pentágono unos 900 mil millones de dólares, pero incluye una disposición que insta al Departamento de Guerra a divulgar los videos del polémico ataque militar a una lancha supuestamente cargada de droga el pasado 2 de septiembre en el Caribe.

La extensa legislación de más de 3 mil páginas pasó con amplia mayoría en el Senado (con 77 votos a favor y 20 en contra) tras su aprobación en la Cámara de Representantes y ahora será enviada al escritorio del presidente, Donald Trump, para su firma.

El proyecto de ley otorga al Pentágono unos 8 mil millones de dólares por encima de lo pedido originalmente por la Casa Blanca, blinda varias de las prioridades de la administración Trump y codifica más de una docena de órdenes ejecutivas, además de autorizar unos 400 millones de dólares anuales en asistencia militar a Ucrania.

Los legisladores incluyeron una iniciativa bipartidista que estipula la retención del 25% del presupuesto de viajes del secretario de Guerra, Pete Hegseth, hasta que no proporcione el video del bombardeo a la embarcación, en el que se habría rematado a supervivientes de un primer ataque, en lo que varios expertos legales consideran como un crimen.

También, insta a que entregue el grueso de materiales y pruebas del resto de los ataques dentro de la campaña militar contra el narcotráfico que Trump lleva a cabo en el Caribe, donde Estados Unidos ha desplegado un fuerte operativo, elevando las tensiones con el gobierno de Venezuela, al que acusa de liderar redes de tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

