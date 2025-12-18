Confía Rusia en que Administración de Trump "No Cometa Error Fatal" con Venezuela.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia dijo este jueves 18 de diciembre que confía en que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "no cometa un error fatal" sobre Venezuela y señaló que Moscú está preocupado por las decisiones estadounidenses que amenazan la navegación internacional.

Trump ordenó un "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, mientras Washington intenta aumentar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro.

Ha habido un embargo efectivo después de que Estados Unidos incautara un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela la semana pasada y buques cargados que transportan millones de barriles de petróleo han permanecido en aguas venezolanas en lugar de arriesgarse a ser incautados.

Por lo que este jueves, el gobierno de Vladimir Putin fue más enérgico en su posicionamiento sobre la situación en el país sudamericano, con el que mantiene una estrecha relación.

"Confiamos en que la Administración de D. Trump, que se distingue por un enfoque racional y pragmático, no cometa un error fatal (sobre Venezuela)", indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en un comunicado.

Añadió que Venezuela es un país amigo de Rusia y que Moscú esperaba que Estados Unidos no se metiera en una situación con efectos que repercutirían en todo el territorio de occidente.

Y (Estados Unidos) se abstenga de seguir deslizándose hacia una situación que amenaza con consecuencias imprevisibles para todo el hemisferio occidental

Rusia citó a Simón Bolívar, brillante estratega militar venezolano que liberó gran parte de Sudamérica de siglos de dominio español, diciendo que cada país tenía derecho a elegir a sus propios gobernantes y que los demás países debían respetarlo, por lo que se debería evitar "una rigidez ideológica".

Exhortamos a no caer en una rigidez ideológica que limite la comprensión de lo que ocurre. Siguen siendo pertinentes las palabras del destacado hijo de América Latina, Simón Bolívar: «Cada pueblo tiene el derecho de elegir por sí mismo a sus gobernantes, y otros países deben respetar esa elección»

Rusia, dijo el Ministerio, desea una normalización del diálogo entre Washington y Caracas y reafirmó la "solidaridad de Rusia con el pueblo venezolano ante las pruebas que está atravesando". Asimismo, el gobierno de Putin urgió a que se establezca una vía para "desescalar" las tensiones, bajo el marco del derecho internacional.

Abogamos de manera constante por la normalización del diálogo entre Washington y Caracas. Estamos convencidos de que son necesarios pasos para desescalar la situación y encontrar soluciones a los problemas y desacuerdos existentes de manera constructiva, con respeto a las normas del derecho internacional

El ministerio apuntó que la región debe ser zona de paz para un desarrollo independiente de las naciones.

América Latina y el Caribe deben seguir siendo una zona de paz que garantice un desarrollo estable e independiente de los países de la región

Añadió que Rusia apoya "el rumbo del Gobierno de Maduro dirigido a proteger los intereses nacionales y la soberanía de la Patria".

Con información de Reuters

