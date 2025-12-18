¿Cuáles Son los Acuerdos a los que Llegaron Agricultores y Transportistas con el Gobierno?

Luego de más de ocho horas de reuniones con autoridades del gobierno federal, transportistas y productores del campo llegaron a una serie de acuerdos que desactivaron las amenazas de bloqueos carreteros en el país y en N+ te decimos de qué tratan los convenios suscritos.

Las mesas de diálogo del miércoles 17 de diciembre se extendieron hasta las primeras horas del jueves 18 de diciembre.

Sin embargo, los agremiados de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) fueron los primeros en comunicar resultados positivos, pues su encuentro se desarrolló en el Palacio de Cobián. Mientras que los agricultores acudieron a la sede de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Para la madrugada de este jueves, las Secretarías de Gobernación (Segob), de Agricultura (Sader), de Hacienda, Economía, de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPyC), así como la Guardia Nacional, detallaron cuáles fueron los puntos alcanzados con ambos sectores.

Antes del comunicado conjunto, los integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) indicaron seis puntos, entre ellos, la realización de más mesas de diálogo, incluidas dos de análisis técnicos y consultas en el marco de la revisión del T-MEC. Mientras que los transportistas señalaron la repartición entre los agremiados de un botón de pánico para evitar extorsiones.

Las negociaciones comenzaron alrededor de las 17:00 horas del miércoles y se prolongaron hasta antes de las 2:00 horas del jueves.

¿Cuáles fueron los acuerdos de agricultores, transportistas y el gobierno?

El Gobierno de México apuntó que diversas dependencias realizaron mesas de trabajo con representantes del sector agrícola como transportistas, en las que se acordaron temas de atención "inmediata y estructural" en las necesidades de ambas partes.

En principio, se indicó el compromiso de reforzar la seguridad en las carreteras federales y estatales. Pero antes, las autoridades destacaron el diálogo permanente como un elemento clave, así como la "coordinación" para "garantizar la gobernabilidad", el bienestar del campo, el libre tránsito y la seguridad en las vialidades del país.

#SEGOBInforma 📢@GobiernoMX acuerda acciones con el FNRCM y transportistas; refuerza coordinación interinstitucional para la seguridad en carreteras.



📄Comunicado: https://t.co/g4bpzRkQcE pic.twitter.com/ErkotALA0d — Gobernación (@SEGOB_mx) December 18, 2025

Esto fue lo acordado, según el comunicado oficial:

En el tema de carreteras se dio seguimiento a demandas relacionadas con seguridad.

Se acordó reforzar la presencia operativa, brindar acompañamiento en tramos de mayor riesgo y fortalecer el uso de herramientas tecnológicas

El objetivo es proteger la integridad de transportistas, productores y de la ciudadanía en general, garantizando en todo momento el libre tránsito y la continuidad de las actividades productivas

Para fortalecer el sector agroalimentario, Sader y Alimentación para el Bienestar recibirán el 18 de diciembre a un equipo técnico del FNRCM para discutir propuestas de pignoración de frijol, maíz, sorgo, trigo, cebada y soya

Inclusión de los productores en los trabajos del Sistema Mexicano de Ordenamiento del Mercado y Comercialización del Maíz

Establecer una ruta institucional para el análisis de los temas relacionados con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), conforme a sus mecanismos formales y bajo la conducción de la Secretaría de Economía

Atención prioritaria a los centros de acopio y al abasto alimentario, a cargo de Alimentación para el Bienestar

La reunión con el FNRCM fue presidida por el secretario de AGRICULTURA, Julio Berdegué Sacristán, y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera

Fue así como se construyeron los compromisos para atender las demandas del sector agrícola y las condiciones de seguridad de las carreteras.

Y con ello se terminó la posibilidad de bloqueos carreteros, pues antes de entrar a las reuniones, los sectores tomaron algunas vialidades como medida de presión. Incluso amagaron con extender las movilizaciones si no se lograban acuerdos. Pero todo quedó desactivado por ahora y en espera de que se cumpla lo establecido entre las partes.

Con información de Bodgan Castillo

ASJ