Administración de Trump Planea Aumentar la Revocación de Ciudadanía a Naturalizados.

La Administración del presidente Donald Trump ha puesto en marcha un plan para intensificar el despojo a algunos estadounidenses naturalizados de su ciudadanía estadounidense, informó The New York Times (NYT).

Las directrices internas de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) piden a sus oficinas que remitan entre 100 y 200 casos por mes al Departamento de Justicia durante el año fiscal 2026, una cifra muy superior al promedio histórico de apenas una decena de casos anuales, indicó el diario.

Eso marcaría un aumento dramático en los casos de desnaturalización, que, según el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, fueron de alrededor de 11 por año entre 1990 y 2017.

La desnaturalización es un proceso legal que permite al gobierno revocar la ciudadanía estadounidense de una persona que la obtuvo de manera fraudulenta o mediante el ocultamiento de hechos relevantes durante el proceso de naturalización.

Aunque esta herramienta existe desde hace décadas, su uso ha sido excepcional y reservado a casos de fraude grave o vínculos con crímenes de guerra o terrorismo, según expertos citados por el NYT.

Este miércoles, en un mensaje a la nación en que presumió logros de su gobierno durante 2025, Donald Trump aseguró que el peor error de Joe Biden fue en materia de inmigración y que el gobierno presuntamente daba dinero a los migrantes para que pagaran sus rentas.

Lo peor que hizo Biden fue la invasión en la frontera. La pasada administración trajeron millones y millones de migrantes

Afirmó que su antecesor le "heredó un desastre" en migración y otros rubros y que él se ha dedicado a arreglarlo.

¿Qué dice la nueva guía de USCIS?

Según el informe del diario neoyorquino, las nuevas directrices se enmarcan dentro de una estrategia más amplia de la Administración Trump para endurecer las políticas migratorias, que incluyen restricciones de viaje y suspensiones temporales de visas y ciudadanía para personas de ciertos países no europeos.

El objetivo oficial, dijeron portavoces de USCIS, es combatir el fraude migratorio, aunque no se han detallado los criterios exactos para seleccionar los casos.

No es un secreto que la "guerra contra el fraude" de la agencia priorizaba a las personas que obtuvieron la ciudadanía estadounidense ilegalmente, particularmente bajo la administración anterior, señaló el USCIS.

"Iniciaremos procedimientos de desnaturalización para aquellas personas que mientan o tergiversen su identidad durante el proceso de naturalización", dijo un portavoz.

Clima de miedo entre millones de naturalizados

Recientemente, la administración de Trump suspendió las solicitudes de inmigración, incluidos los trámites de tarjetas verdes y ciudadanía estadounidense, presentadas por inmigrantes de 19 países no europeos.

Organizaciones defensoras de derechos civiles y abogados especializados en inmigración alertaron que una expansión masiva de desnaturalizaciones podría generar un clima de miedo entre los millones de ciudadanos naturalizados en Estados Unidos, muchos de los cuales podrían ver cuestionados sus derechos básicos, señaló el NYT.

Hasta ahora, las cifras oficiales muestran que los casos de desnaturalización han sido muy escasos en comparación con el número de personas que obtienen la ciudadanía cada año, con cientos de miles de naturalizaciones frente a una cifra tradicionalmente baja de revocaciones.

